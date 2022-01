Pfizer annuncia il vaccino contro Omicron: “Sarà pronto a marzo”

L’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, in un’intervista alla Cnbc ha annunciato che il vaccino contro Omicron sarà pronto a marzo. Il colosso farmaceutico statunitense ha già iniziato a produrre le prime dosi e il vaccino sarà efficace anche nei confronti delle altre varianti Covid.

“La speranza è riuscire a ottenere un prodotto che avrà una protezione migliore in particolare contro l’infezione“. ha aggiunto Bourla. L’obiettivo principale di Pfizer con questo nuovo vaccino è quello di prevenire i ricoveri e la malattia grave, circostanza che in questo momento può essere garantita solo la terza dose dei vaccini a disposizione.

L’Ema sta valutando se autorizzare l’antivirale orale Paxlovid

Intanto l’Agenzia Ue ha fatto sapere che l’Ema ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale antivirale per via orale Paxlovid. Il farmaco potrebbe essere usato indifferentemente per trattamento di infezioni Covid sia negli adulti e che negli adolescenti . La domanda è stata presentata da Pfizer Europe e la risposta è attesa nelle prossime settimane.