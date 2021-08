Prato: nel giro di un’ora aiutati due anziani in stato confusionale

Doppio intervento della polizia Municipale di Prato che in una sola mattina ha aiutato due anziani persi per strada in stato confusionale a raggiungere le loro famiglie

Nel giro di un’ora questa mattina la Centrale Operativa della Polizia Municipale ha ricevuto la segnalazione proveniente dal 118 per anziani disorientati per strada. Il primo caso è avvenuto intorno alle 10, in viale Galilei, dove una signora anziana era disorientata ed in evidente stato confusionale.

La Centrale ha attivato immediatamente due pattuglie del Reparto Territoriale, la prima con l’obiettivo di raggiungere direttamente la signora dispersa, una donna di 86 anni residente a La Querce, mentre la seconda pattuglia si è occupata di prendere contatti con i familiari o eventuali vicini di casa.

La pattuglia dell’Unità Territoriale Centro ha individuato l’anziana in difficoltà e dal cellulare in suo possesso è riuscita a rintracciare un parente, immediatamente avvisato al fine di recuperarla. Dopo qualche minuto di attesa, la signora veniva nuovamente affidata alle cure del nipote.

La seconda richiesta di aiuto

Neanche un’ora dal primo intervento è arrivata una seconda richiesta d’intervento alla Centrale Operativa, ma questa volta a segnalare la presenza di una persona in difficoltà è stata proprio una pattuglia mentre si stava dirigendo su un diverso intervento. Anche in questo caso si trattava di una 79enne residente in zona La Pietà che, vedendo gli Agenti in transito ha richiamato la loro attenzione per chiedere aiuto perché stremata dal caldo e dalla stanchezza, dunque impossibilitata a fare rientro alla propria abitazione in autonomia.

Presa in cura dalla Pattuglia, la signora è stata quindi riaccompagnata al sicuro dagli agenti ed affidata ai suoi familiari.

Due eventi conclusi con lieto fine, grazie alla tempestività d’intervento della Polizia Municipale di Prato impegnati nel presidio del territorio, due vicende di vita quotidiana che avrebbero potuto avere, in entrambi casi, gravi conseguenze.