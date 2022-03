Presentate al CES di Las Vegas le novità hi-tech più attese del 2022

Chi ha partecipato al CES (Consumer Electronics Show) dello scorso gennaio a Las Vegas ha già avuto un assaggio di cosa ci può riservare il futuro. Per quelli, invece, che a Las Vegas non sono potuti andare, ecco alcune delle nuove proposte tecnologiche in uscita quest’anno.

Le novità più interessanti in campo di videogiochi e giochi online

Si stima che il settore dei videogiochi abbia raggiunto nel mondo un giro d’affari di 159,3 miliardi di dollari e le maggiori case di produzione di accessori per il gaming non si sono fatte trovare impreparate per una delle fiere di hi-tech più importanti al mondo.

Nvidia ha mostrato in anteprima la nuova scheda “RTX 3050” che dovrebbe essere molto apprezzata dai giocatori in quanto ideata per massimizzare l’esperienza di gioco. La JBL ha portato a Las Vegas il microfono USB “JBL Quantum Stream”, da usare nei videogame di squadra, e gli auricolari wireless “JBL Quantum TWS” con funzione di cancellazione dei rumori. Sempre sul piano degli accessori “Asus Rog” risponde con nuovi monitor, cuffie e mouse, ad alta prestazione.

Acer si presenta con una versione aggiornata dei suoi laptop Predator e Nitro, principalmente destinati al gaming, mentre Sony ha annunciato una collaborazione tra “Sony Pictures Entertainment” e “Sony Interactive Entertainment”. Da questa unione nascerà un nuovo sistema di realtà virtuale (PlayStation VR2) ideato per compiacere anche i giocatori più esigenti. Samsung dal canto suo introdurrà un “Gaming Hub”, compatibile con Stadia e GeForce Now, nella sua piattaforma lo “Smart Hub”.

Con giochi sempre più evoluti graficamente è indispensabile che la tecnologia si evolva per tenere il passo. Sempre nel mondo dell’intrattenimento, anche nei più classici casinò online, infatti, si presta sempre più attenzione alla “veridicità” del gioco, come nel caso dei casinò dove si può puntare live con un croupier in carne e ossa. Per aiutare gli appassionati a orientarsi tra le relative novità in fatto di casinò esistono siti come Bonusfinder.it, sui quali esperti recensiscono i migliori casinò online in Italia, in base a criteri come i bonus offerti o i metodi di pagamento accettati.

Prinker M, la stampante digitale per effettuare tatuaggi temporanei

Le curiosità più impressionanti presentate a Las Vegas

Oltre ai videogiochi sono molteplici le applicazioni che la tecnologia può avere nella nostra vita quotidiana per cui vi vogliamo proporre la lista degli oggetti più bizzarri e utili, visti in fiera. Iniziamo con il Colorsonic, un elettrodomestico, nell’aspetto simile a un ferro per arricciare i capelli, col quale le donne potranno tingersi i capelli.

Per chi ama i tatuaggi, ma non l’idea del “per tutta la vita” e il dolore che questi comportano, Prinker ha soluzione: la stampante digitale di tattoo temporanei. La Prinker M, questo è il nome del prodotto, si può utilizzare da soli in quanto dotata di un’impugnatura ergonomica e un peso esiguo. L’inchiostro è resistente all’acqua e per scegliere il disegno è sufficiente consultare il catalogo contenente ben 8000 immagini, tutte personalizzabili tramite app.

Ancora una volta Las Vegas non ha mancato di stupire, solo che in questo caso quello che è successo a alla fiera verrà diffuso in tutto il mondo (contrariamente al detto “What happens in Vegas, stays in Vegas”).