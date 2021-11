Pulmino per persone con disabilità travolto da un treno: morto un 17enne

Quest’oggi si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Fortevivo, in provincia di Parma: un pulmino adibito al trasporto di persone con disabilità, che stava viaggiando su una strada adiacente alla linea ferroviaria Bologna-Piacenza è finito in mezzo ai binari ed è stato urtato da un treno in transito. Nell’impatto è morto un 17enne, mentre un altro ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in modo grave: ora si trova in rianimazione.

In un primo momento era stata diffusa la notizia che il mezzo fosse precipitato dal viadotto autostradale della A15, ma i Vigili del Fuoco accorsi sul luogo dell’incidente, oltre a prestare soccorso, hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Oltre ai pompieri sul posto stanno convergendo i soccorsi, la polizia ferroviaria e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

A quanto pare il conducente avrebbe perso il controllo del pulmino dopo aver effettuato una curva a gomito, sarebbe andato dritto passando in mezzo a due piloni e avrebbe terminato la sua corsa sulle rotaie della linea ferroviaria regionale. In seguito il mezzo è stato travolto da un treno in corsa e pesantemente danneggiato.

Insieme ai due ragazzi erano presenti altre due persone, una 40enne e un 54enne, a cui sono stati prestati i primi soccorsi e che sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti: le ferite riportate dai due sarebbero di lieve e media gravità. Mentre i passeggeri del treno regionale in transito sono tutti illesi. La circolazione ferroviaria fra le stazioni di Parma e Fidenza, sulla linea Bologna – Piacenza è stata sospesa. Trenitalia ha fatto sapere che il tratto tra Parma e Fidenza sarà effettuato con autobus sostitutivi, mentre i treni a lunga percorrenza che avrebbero dovuto transitare su quel tratto verranno dirottati su percorsi alternativi.