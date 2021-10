Quali sono i benefici della camminata? Scopriamolo insieme

I benefici della camminata sono numerosi e aiutano a mantenersi in forma e in salute. Per avere dei risultati fisici non bisogna per forza sottoporsi a ore di palestra ed esercizi intensi e sfiancanti. Basterebbe invece fare un allenamento a bassa intensità come una bella passeggiata, ancor meglio se in natura, nei parchi o in montagna.

Di seguito riportiamo alcuni benefici che un’attività del genere apporta al proprio organismo.

Benefici della camminata: aumento delle difese immunitarie

Tra le attività più indicate per l’aumento delle difese immunitarie c’è proprio la camminata. Secondo diversi studi, camminare almeno mezz’ora al giorno aiuta a mantenere attivo il sistema immunitario, prevenendo il rischio di ammalarsi o prendere il raffreddore.

Ideale per la perdita di peso

Chi ha detto che per restare in forma bisogna necessariamente correre o andare in palestra? Per perdere peso, è indicata anche una bella passeggiata. I ritmi di un allenamento intenso potrebbero portare a maggiore stress e molti hanno la tentazione di rinunciare nell’intento.

Camminare è invece stimolante e aiuta nella perdita di peso. L’importante è che si svolga secondo un ritmo sostenuto, così da poter bruciare abbastanza calorie.

Una coppia di giovani fidanzati che fanno una passeggiata. Immagine di Pixabay

Prevenzione delle malattie cardiache

La camminata veloce contribuisce ad aumentare il battito cardiaco e migliorarne la funzionalità. Così il cuore rimane in allenamento e previene il rischio delle malattie cardiache. Al pari di una qualsiasi attività fisica, camminare contribuisce a regolare il livello di colesterolo nel sangue.

Alleata contro il diabete

L’aumento di peso è uno dei fattori che determinano l’insorgere del diabete. Camminare, come si è visto, aiuta a restare in forma e, secondo alcuni studi, questa attività a bassa intensità previene il rischio del diabete di tipo 2. Certo, non elimina del tutto il problema, ma è di grande aiuto nella prevenzione.

Alcuni accorgimenti

Per far sì che si possa beneficiare al massimo della camminata, il ritmo deve essere sostenuto, in modo tale da aumentare il calore corporeo. Basta una mezz’ora al giorno per stare in forma. Ma attenzione: bisogna utilizzare delle calzature adatte ed è necessario appoggiare il piede nella maniera corretta. Altrimenti, si potrebbero avere dei problemi alle articolazioni dell’anca e del ginocchio.

In generale, la camminata è adatta a tutti e non comporta rischi evidenti.