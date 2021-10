Quali sono i vip che amano scommettere e giocare al casinò?

Attualmente sono disponibili tantissime piattaforme online per il gioco come NetBet e sono sempre di più i vip, personaggi famosi e sportivi che si appassionano al mondo dei casino e delle scommesse. Basta una panoramica generale per capire il valore che il gioco esprime, soprattutto per gli sportivi che sono abituati a mettersi in gioco, così come per gli attori. Fra i nomi più famosi spiccano Michael Jordan, Ben Affleck, Rafael Nadal, Jennifer Lopez, George Clooney, Francesco Totti, Massimiliano Allegri e tanti altri.

Le star sportive internazionali che adorano le scommesse

Basta fare un nome per comprendere l’enorme valore che la scommessa possiede per il gioco sportivo: Michael Jordan. Il campione di basket è un amante quasi ossessivo compulsivo per la vittoria, soprattutto quando si trattava di migliorare i suoi record durante la carriera per riscrivere la storia della pallacanestro.

Gli aneddoti e le storie sono tantissime e tutte divertenti, è famoso lo scherzo che il numero 23 fece a Scottie Pippen, costringendolo a scommettere 100 dollari su corse ippiche che Michael aveva registrato e di cui già conosceva l’esito. Le gare venivano proiettate prima e dopo le partite dei Chicago Bulls negli spogliatoi, Jordan vinse tutte le scommesse e questo fatto iniziò a dimostrare la vera ossessione del campione: la vittoria.

Un altro aneddoto divertente riguarda le Olimpiadi di Barcellona nel 1992. Jordan sfidò Chuck Daly (allenatore della squadra di basket USA) a golf e lo obbligò a scommettere, ma il numero 23 perse la sfida. Ogni mattina, per tutta la durata del torneo, si presentò all’alba a casa di Chuck per convincerlo a dargli la rivincita. Nonostante ciò, nessuno dei due perse la concentrazione per portare gli USA a vincere la medaglia d’oro nel torneo di basket.

Sono anche altre le star dello sport che amano giocare, Tiger Woods è appassionato di Black Jack tanto da arrivare a puntare fino a 25000 dollari in una mano, Michael Phelps (campione di nuoto) adora giocare a poker e Nadal preferisce il Texas Hold’em.

Gli attori Ben Affleck e Don Cheadle partecipano al torneo per celebrità ‘Ante Up for Africa’

Star di Hollywood che amano i casino e le scommesse

Uno dei vip più famosi anche nel mondo dei casino è sicuramente Ben Affleck, l’attore ha vinto 400000 dollari e li ha devoluti in beneficenza, dimostrandosi un campione anche fuori dallo schermo. George Clooney è entrato a pieno nella parte di Danny Ocean, nella trilogia di film iniziata con ‘Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco‘, tanto che ha fondato insieme ad altri soci il casino Las Ramblas a Las Vegas. Anche Robert De Niro si è progettato il suo casino personale, Jennifer Lopez e Cameron Diaz sono fans sfegatate del poker.

Calciatori e allenatori italiani che amano le scommesse e il poker

Durante una sua conferenza stampa nella prima gestione alla guida della Juve, l’allenatore Massimiliano Allegri ha parlato di vittorie a muso corto, terminologia presa pari pari dal mondo dell’ippica di cui Max è un grande appassionato. Anche Francesco Totti è un appassionato di poker e di Texas Hold’em, insieme a Sergio Floccari ha organizzato manifestazioni di beneficenza in diverse occasioni. Alle iniziative benefiche hanno partecipato anche Simone Tiribocchi, Simone Pepe e Federico Peluso.