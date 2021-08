Raffaella Carrà vandalizzato il murales in suo omaggio a Barcellona

Raffaella Carrà magari avrebbe fatto una bella risata, nel vedere la scritta “Gay No. No ai gay” sul murale a lei dedicato in occasione della sua morte, ma gli spagnoli invece si sono indignati. Il video di denuncia, pubblicato su Twitter, ha velocemente fatto il giro del web. Il murales è stato realizzato da Salvatore Benintende, nome d’arte Tvboy. Un artista di strada italiano, nato a Palermo nel 1980, da anni abitante a Barcellona.

Raffaella Carrà icona gay mondiale

L’artista era stata nominata icona gay mondiale al Gay Pride di Madrid del 2017. In ogni pride non mancavano i suoi cavalli di battaglia come ‘A far l’amore comincia tu‘, ‘Cuore Batticuore’ e ‘Rumore‘. La commozione e il rammarico della comunità Lgbt al momento della usa morte il 5 luglio scorso, è stata sincera e sentita.

Il murales di Barcellona è stato realizzato su uno sfondo arcobaleno e una scritta: “Una vita è una vita quando hai la libertà” ed è chiaramente un messaggio contro l’omofobia. Il gesto al momento non è stato rivendicato, ma si presume che sia opera di un gruppo catalano di estrema destra.

Quel che è certo è che l’atto vandalico ha provocato grande indignazione nel paese. Lo sdegno degli spagnoli lo si è potuto leggere nei social e sui giornali locali.

Raffaella Carrà

La Carrà regina anche in Spagna

Raffaella Carrà non era solo la regina della tv italiana. L’artista italiana era amatissima anche in Spagna. Nella capitale Madrid, le si è reso omaggio dedicandole una piazza a Raffaella Carrà. Sempre in Spagna è stato prodotto un film con le canzoni di Raffaella Carrà, si chiama ‘Explota Explota‘ – ovvero ‘Ballo Ballo‘ – ed è disponibile su Amazon Prime Video. Il film, disponibile sulla piattaforma dal 25 gennaio 2021, è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema.