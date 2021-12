Record di giornalisti detenuti nel mondo: sono 488, di cui 60 donne

Sono ben 488 i giornalisti che risultano attualmente reclusi nelle carceri del mondo a causa del loro lavoro. È quanto emerge dal bilancio annuale pubblicato quest’oggi dalla Ong Reporter senza Frontiere, che sottolinea come si tratti del numero più alto mai registrato dal 1995, anno in cui è stato presentato il primo report in assoluto.

Inoltre mai come nel 2021 così tante giornaliste sono detenute in carcere: in totale sono 60, un terzo (33%) in più rispetto allo scorso anno. La Cina detiene il maggior numero di reporter donna recluse (19) tra cui spicca il nome di Zhang Zhan, tra le prime a denunciare e documentare la pandemia partita da Wuhan e la gestione della pandemia da parte del governo cinese. La vincitrice nel 2021 del premio RSF per la libertà di stampa è stata condannata un anno fa a 4 anni di reclusione, ma rischia di morire in cella in quanto le sue condizioni di salute sono gravissime.

Myanmar, Bielorussia e Cina i paesi con il maggior numero di reporter reclusi

Questo eccezionale aumento del numero di detenzioni arbitrarie di giornalisti, circa il 20% in più rispetto al 2020, è dovuto in particolare alla situazione di tre nazioni: il Myanmar, dove i militari hanno ripreso il potere con un colpo di stato il 1° febbraio 2021, la Bielorussia, che ha visto una grande repressione dalla contestata rielezione di Alexander Lukashenko nell’agosto 2020, e la Cina di Xi Jinping, che sta stringendo la presa su Hong Kong, regione amministrativa speciale un tempo ammirata a livello mondiale come un modello di rispetto della libertà di stampa.

Per il quinto anno consecutivo la Cina è la nazione che detiene in carcere il maggior numero di reporter, 127, davanti a Myanmar (53), Vietnam (43), Bielorussia (32) e Arabia Saudita (31).

Zhang Zhan, giornalista detenuta in Cina per le rivelazioni su Wuhan e sulla gestione della pandemia da parte del governo Cinese

Diminuiscono le uccisioni: nel 2021 sono 46. Ma la media è di un giornalista freddato ogni settimana

Mentre l’unico dato positivo riguarda il numero dei giornalisti uccisi: da inizio 2021 sono stati 46. Solo nel 2003 si erano verificate meno di 50 uccisioni. La diminuzione è dovuta principalmente alla stabilizzazione della situazione in alcuni paesi del Medioriente come Siria, Iraq e Yemen.

Nonostante la situazione sia migliorata la media di giornalisti uccisi nel mondo in relazione alla loro professione è di quasi uno a settimana. Inoltre il 65% dei giornalisti uccisi nel 2021 sono stati deliberatamente presi di mira ed eliminati. Messico e Afghanistan sono i paesi con il maggior numero di morti, rispettivamente con sette e sei reporter uccisi, mentre Yemen e India condividono il terzo posto, rispettivamente con 4 omicidi a testa.