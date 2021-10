Riad: perdono la vita tre giovani ballerini italiani

Sono rimasti uccisi nel deserto di Riad, Antonio Caggianelli di Bisceglie (Bat), Giampiero Giarri di Tivoli (Roma) e Nicolas Esposto. I tre ballerini erano in tournè a Riad per l’inaugurazione di un nuovo teatro. Nel loro giorno libero a bordo di due auto sono andati nel deserto e al ritorno, per cause ancora da chiarire, sono finiti in una scarpata.

Nell’incidente ha perso la vita una quarta persona e altre tre persone sono rimaste ferite. Uno di loro ha riportato gravi lesioni, gli altri due ne sono usciti fortunatamente illesi. La Farnesina ha preso contatti con le famiglia e stamattina i parenti delle vittime hanno raggiunto l’Arabia Saudita per i riconoscimenti.

Dopo la tragedia di Riad mondo della danza in lutto

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alle famiglie dei tre ballerini da parte dal mondo della danza e non solo. Caggianelli detto Bat aveva recentemente partecipato all’ultima edizione della Notte della Taranta e sulla pagina facebook del festival un post lo ricorda come “il ballerino accademico protagonista del Concertone 2021”.

“La scomparsa del nostro giovane concittadino ci addolora e rattrista profondamente – dice il sindaco Angelantonio Angarano. “A quell’età si hanno così tanti progetti, idee, entusiasmo, si lavora per costruire il proprio futuro e inseguire i propri sogni, proprio come faceva Antonio, con vitalità e intraprendenza, facendosi apprezzare e voler bene da tutti“.

In Sicilia, a Cammarata il sindaco Giuseppe Mangiapane si dice “sconvolto e commosso” per la morte “del giovane talentuoso Nicolas. La comunità ecclesiale di San Giovanni Gemini e l’oratorio don Michele Martorana lo ricordano come “figlio di questa terra e di questa comunità, che lo ha visto crescere tra le proprie mura come animatore dell’oratorio. Già da allora promettente ballerino professionista, con grande passione e amore per la danza, trasmettendola ai bambini“.