Roma, caos a Montecitorio: scontri, si chiede ai poliziotti solidarietà: diretta

Vi mettiamo il video della diretta: in piazza Montecitorio sta succedendo di tutto. Si é chiesta l’autorizzazione ma non é stato permesso a nessun rappresentante di entrare in parlamento, per questo si sta cercando di sfondare ed arrivare dinanzi al Governo.

Tensione palpabile, stanno chiedendo ai poliziotti solidarietà e di togliersi i caschi. Si urla ‘via via la polizia‘, ‘ vi paghiamo noi, dateci una mano’, ‘Toglietevi i caschi‘. Gli organizzatori di IoApro, sono tantissimi in piazza, superano, stando alle prime stime, 5000 unità alcuni dicono 10000. E’ comunque evidente che la protesta ha avuto successo. Ora bisogna solo capire, cosa succederà, se si riuscirà a passare oltre o se i blocchi non permetteranno di andare oltre.

Chiedono di poter lavorare! Qualcuno deve scendere non possiamo più aspettare, si chiede ai politici di scendere tra la folla. La tensione é alle stelle. Sul palco anche Vittorio Sgarbi.

Potete seguire la diretta anche direttamente dal profilo social di IOAPRO.

Stanno chiedendo ai poliziotti alla voce ‘libertà’ di poter passare e arrivare all’interno del palazzo, lo scopo chiaramente é poter parlare con qualcuno. Hanno cantato anche l’Inno. I cittadini sono affranti e non sono più cosa fare, stanno chiedendo ai poliziotti solidarietà e di farli passare.

Seguiamo per voi, 30 MILA persone stanno seguendo la diretta, 10000 mila in piazza, la protesta sta avendo un grandissimo seguito. I fondatori di Io apro invitano sì alla calma, ma allo stesso tempo vogliono poter parlare con qualcuno in Parlamento. Non ha più senso andare avanti così, dicono.

Ultimissimo aggiornamento: IO apro ottiene colloquio a Montecitorio

Siamo riusciti ad interfacciarci direttamente con Federico Milieni, responsabile Marketing delle palestre GimFive, lo stesso che stamattina aveva preso parte alla protesta dei cittadini incatenandosi dinanzi a Montecitorio per chiedere le riaperture e il termine del lockdown.

Ora ci ha detto per telefono, essendo in piazza con IOAPRO, che finalmente il direttivo composto da Momi, Yuri, Antonio, Biagio, Umberto hanno ottenuto audizione in Parlamento, non sappiamo chiaramente cos’abbiano ottenuto, ma certamente ci pare un primo segnale di apertura. O forse semplicemente il Governo si é reso conto che doveva per evitare la piazza degenerasse, la tensione era alle stelle, fare un primo passo verso lavoratori ed imprenditori.

Vi aggiorneremo sicuramente sugli esiti dell’incontro tra Io apro e Governo, nella speranza le linee possano ammorbidirsi.