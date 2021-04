Roma, Montecitorio: cittadini incatenati, il Governo deve ascoltarci

Riceviamo questo comunicato stampa da Federico Milieni, responsabile marketing delle palestre GimFive, che oggi si trova in piazza Montecitorio incatenato insieme ad altri cittadini ed imprenditori esausti delle ristrettezze e delle chiusure imposte dal Governo. Questo pomeriggio, seguirà poi la manifestazione indetta da IOAPRO in Tour, lo scopo il medesimo chiedere la riapertura delle attività.

Tutte queste proteste ben evidenziano lo stato di disperazione dei cittadini, del mondo del lavoro e delle imprese. Nel comunicato si legge: “ Abbiamo deciso di fare questo gesto estremo perché ormai questo Paese é sull’orlo del baratro a causa delle politiche scellerate messe in atto dal Governo Conte prima e Draghi poi. Chiusure limitazioni e restrizioni alle imprese a i cittadini non hanno avuto alcun risultato, dunque questa non é la soluzione al problema del virus”. Ecco quanto richiedono i cittadini, che hanno deciso all’unisono di scrivere questo comunicato stampa e di diffonderlo ai media, nella speranza che la loro voce giunga al Governo e che qualcosa in tempi brevissimi cambi. Da domani, ci dicono, noi riapriamo, non siamo disobbedienti non abbiamo semplicemente alternative, se non ci uccide il virus ci uccide la fame.

Roma, Montecitorio: cittadini in catene, siamo un Pese sull’orlo del baratro

Ecco il comunicato stampa: “Buongiorno, ci troviamo a Roma in piazza di Montecitorio, davanti alla sede del Camera dei deputati e del Parlamento Italiano, a pochi passi da Palazzo Chigi, sede del Governo e del Presidente del consiglio dei Ministri Mario Draghi. Ci troviamo qui nel mezzo della piazza, incatenati e decisi ad andare avanti ad oltranza, fino a quando il Governo non annullerà lo stato emergenza e le relative limitazioni ad esse collegate.

Noi non chiediamo più, noi arrivati a questo punto pretendiamo e basta! Rappresentiamo il mondo del lavoro e delle imprese. Abbiamo deciso di fare questo gesto estremo perché ormai questo Paese è sull’orlo del baratro a causa delle politiche scellerate messe in atto dal Governo Conte prima e Draghi poi. Chiusure, limitazioni e restrizioni alle imprese e ai cittadini non hanno avuto alcun risultato.

Dopo più di un’anno ci ritroviamo sempre nella stessa situazione è ciò significa che non è questa la soluzione al problema del virus. Hanno distrutto il tessuto economico e sociale del Paese e causato il fallimento della micro impresa italiana, di quel ceto produttivo che è il vero motore d’Italia. Ma se sbagliare è umano, perseverare è diabolico.

Non esiste alcuna evidenza scientifica che indichi come il contagio da Covid avviene all’interno delle attività commerciali, delle fabbriche, delle industrie, dei cinema, dei teatri, degli stadi, dei parchi gioco, dei bar, dei ristoranti, dei pub, delle discoteche, delle palestre e delle piscine, piuttosto che all’interno dei pubblici uffici, dei mezzi di trasporto stracolmi di gente(tram, autobus, metropolitane), dei supermercati, degli autogrill e degli Ospedali, anzi proprio questo ultimi hanno dimostrato di essere una delle maggiori fonti di contagio.

Perché allora PERSEVERARE in questo modo, perché continuare in questa direzione invece di cambiare sistema?

Richieste al Governo Draghi: non vogliamo ristori, ma..

Non siamo venuti qui per chieder soldi o “ristori” a differenza di altri. Il Decreto Sostegni del Governo Draghi è stata l’ennesima presa in giro nei confronti di tutte le categorie lavorative. Un’insulto all’intelligenza. Non vogliamo le vostre elemosina!

Siamo consci del fatto che esista un virus e riconosciamo che possa essere pericoloso per determinate categorie considerate a rischio, che abbia prodotto dei morti e che non sia da sottovalutare.

Ma ormai tutti sappiamo che esiste una NARRATIVA completamene FALSA e DISTORTA dalla realtà, che noi neghiamo:

I numeri dei decessi quotidiani sono manipolati e gonfiati per far crescere la paura e portare avanti l’emergenza nazionale. Vengono inseriti nel conteggio non solo i morti PER COVID ma anche e soprattutto i morti CON COVID , positivi al tampone dopo il decesso per altre cause.

Il metodo diagnostico utilizzato per la ricerca dei malati non è attendibile come già dichiarato dall'inventore dello stesso e dall'OMS: i tamponi producono sia falsi positivi che falsi negativi

Il virus è per lo più curabile, a detta di tutti i più importanti medici e virologi di fama mondiale. Ha un tasso di letalità molto basso, dello 0.03% sulla popolazione mondiale, e costituisce pericolo reale nella maggioranza dei casi solo per over 70 o persone con polipatologie pregresse sensibili a una qualunque influenza stagionale.

I cittadini che risultano positivi al virus, attraverso un metodo diagnostico non attendibile, sono nel 96/97% dei casi del tutto ASINTOMATICI, ma vengono considerati come malati dalle ASSL e dalle strutture sanitarie ospedaliere.

Non possiamo più accettare e tollerare tutto ció perché questo modus operandi distrugge il Paese e crea danni irreversibili all’economia e alla popolazione. Oltre al commercio anche il mondo dello sport, del turismo e della scuola sono stati colpiti. Questa paura inculcata nella mente della gente ha terrorizzato la popolazione trasformando una sindrome influenzale in un mostro. È stato creato un’impianto, stabile e duraturo, fatto di bollettini quotidiani, decessi, fasce colorate, terapie intensive, tamponi, mascherine, virologi che pontificano nei salotti televisivi, lockdown, coprifuoco, restrizioni e limitazioni. Il Covid va curato potenziando le strutture sanitarie ospedaliere, depredate da anni di tagli alla sanità. Vanno messe in sicurezza le categorie più fragili, e vanno implementati i protocolli per le cure domiciliari affinché non soffrano le terapie intensive.

Roma, cittadini incatenati: ora basta, NOI torniamo a vivere

#ORABASTA Siamo qui per rivendicare il nostro diritto al lavoro e alla libertà, e perché vogliamo far emergere la verità.

Poi le richieste al Governo: “Vogliamo e pretendiamo da subito:

Riapertura immediata di tutte le attività commerciali, senza alcun limite e senza restrizione di orario, seguendo i protocolli di sicurezza

Cancellazione del coprifuoco

Ripristino degli spostamenti tra Comuni e Region i su tutto il territorio e cancellazione delle fasce di colore per le Regioni.

Anno bianco fiscale e credito di imposta su affitto locazione e affitto d'azienda.

Riteniamo altresì responsabile tutta la classe politica italiana che ha avvallato questa DITTATURA SANITARIA e ha stabilito che a causa di una qualunque malattia o di un virus sia consentito togliere ai cittadini LIBERTà E LAVORO.

Pretendiamo il rispetto della Costituzione italiana, vogliamo tornare a vivere e a lavorare“.

Voi siete favorevoli contrari ai contenuti dello stesso comunicato, siete concordi alle varie proteste che ambulanti, esercenti ed imprenditori stanno portando nelle varie piazze?