Scoperta rete di pedofili: arrestate tredici persone

Smantellata una rete di pedofili provenienti da tutta Italia. Le indagini condotte sotto la direzione della Procura di Palermo dal Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sicilia Occidentale sono durate un anno e mezzo e hanno portato all’arresto di tredici persone.

Gli indagati sono accusati di divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. La Procura di Palermo e il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno sequestrato 250 mila file. Nella rete sono confluite persone molto diverse tra loro. Una perversa rete trasversale.

Per scoprire i pedofili investigatori in incognito

L’indagine è iniziata nell’ottobre 2019, quando la Procura di Palermo ha autorizzato gli operatori ad infiltrarsi nel dark web per lo scambio del materiale illecito. Gli infiltrati sono riusciti a individuare le utenze attraverso le quali avvenivano le connessioni risalendo a persone residenti in 13 diverse regioni italiane.

Una volta individuate le persone, gli investigatori dopo pedinamenti e indagini informatiche hanno perquisito le loro abitazioni . Nelle case dei soggetti, gli inquirenti hanno sequestrato moltissimi dispositivi informatici dove nascondere i file con le immagini di violenze commesse su bambini, alcuni dei quali anche molto piccoli. Dispositivi che alcuni hanno nascosto in contenitori come provette e confezioni per farmaci. Per tredici di loro è scattato l’arresto, altri 21 sono stati denunciati.

Il fatto che il gruppo dei pedofili sia molto eterogeneo “sta a testimoniare la diffusione trasversale del fenomeno“, ammettono gli investigatori. Sono ancora in corso accertamenti sulle immagini e sui video sequestrati per identificare i bambini vittime di abusi e consentirne la messa in sicurezza.