Scossa di terremoto a Impruneta: paura tra i residenti ma pochi i danni

Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.4, è stata registrata alle 7:05 da Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) in provincia di Firenze con epicentro a Impruneta, a una profondità di 10 chilometri.

Non si tratta dell’unica scossa avvertita nella stessa zona perché già a partire da ieri pomeriggio fino alla notte l’Ingv ha registrato una serie movimenti tellurici con epicentro a Impruneta, tranne due a San Casciano: quello di maggiore intensità è stato registrato alle 17:23 di magnitudo 3.7 .

Mentre un’altra scossa di magnitudo 3.4 della scala Richter è stata registrata a 4 chilometri a sud di Impruneta (FI) ad una profondità di 9000 metri. Il sisma, secondo quanto comunicato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ne ha registrato la magnitudo, è avvenuta alle ore 22:14 ed è stata localizzata alle coordinate geografiche 43.6552 latitudine, 11.2458 longitudine.

Nessun danno al patrimonio culturale di Firenze e provincia

A Firenze e in vari comuni della provincia sono in corso verifiche di eventuali danni da parte della protezione civile, ispezioni che riguardano sia gli edifici e che il vasto patrimonio culturale presente nella provincia. Al momento non si segnalano danni.

Non risulterebbero danni a monumenti e musei a Firenze dopo la scossa di 3.7 con epicentro a Impruneta, avvertita ieri pomeriggio. Da quanto appreso le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell’Accademia e il Bargello non sono stati evacuati dopo la scossa. Da una prima verifica non ci sarebbero danni alla cupola del Duomo e domani saranno svolti controlli più approfonditi.

Per precauzione sono stati sospesi i lavori del Consiglio regionale della Toscana, riunito in aula, a causa della forte scossa di terremoto avvertita a Firenze. Telefonate stanno raggiungendo i centralini delle autorità pubbliche da parte di cittadini che chiedono informazioni.

Firenze

Il sindaco Nardella: “A Firenze nessun danno a cose o persone, in provincia pochissimi danni”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, con un post su Facebook ha voluto rassicurare i cittadini in merito alla situazione presente in città e nei comuni limitrofi a seguito del terremoto: “Stamattina ho fatto il punto della situazione sulle scosse di terremoto di ieri con il Comandante dei Vigili del Fuoco, il capo della Protezione Civile Metropolitana e il Sindaco di San Casciano. Molta paura ma per fortuna pochissimi danni, concentrati nella zona dell’epicentro dove tre famiglie sono state trasferite temporaneamente per precauzione. A Firenze città nessuna segnalazione di danni a persone o cose. Continuiamo a monitorare la situazione“.

Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha definito la notte appena trascorsa ” di paura ma senza particolari danni” e ha assicurato che la sala operativa regionale sta monitorando l’andamento del terremoto in provincia di Firenze. Inoltre ha voluto tributare un sentito ringraziamento a tutti gli operatori, i Comuni, i volontari, forze dell’ordine e Vigili del Fuoco per l’assistenza fornita alla cittadinanza.