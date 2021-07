Scuola, sempre più forte la centralità dell’allievo delle superiori

Nel 2010 la scuola secondaria di secondo grado è stata, con diversi provvedimenti, rivisitata per un sostanziale riordino. Sono stati coinvolti in questo riordino i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

Per concludere una riflessione, iniziata da alcune settimane, sulla centralità dell’allievo nel sistema scolastico è opportuna qualche considerazione sulla scuola superiore di secondo grado che, senza dubbio, presenta luci ed ombre nonostante il massiccio intervento legislativo in questi ultimi quindici anni. Tra l’altro, a questo proposito, si deve rilevare che il Parlamento ha provveduto a legiferare, non curandosi poi della dovuta attività di monitoraggio, che nel porre le leggi si era però riservato di realizzare.

Qualche richiamo alle fonti legislative

A completare il quadro si deve aggiungere che nel 2017 un nuovo decreto legislativo è intervenuto per ridefinire alcune impostazioni legate agli istituti professionali. A fini della conoscenza statistica è interessante rilevare che sono 2684 gli istituti scolastici del secondo ciclo statali e 600 le scuole di questo tipo paritarie. La popolazione scolastica delle strutture statali è di 2.626.226, così suddivisa da un punto di vista percentuale: il 49,8% di alunni frequenta un percorso liceale, mentre il 31,5% è iscritta a corsi tecnici e il 18,7% a corsi professionali.

Cito queste cifre per evidenziare la consistenza dei soggetti coinvolti, perché si tratta di numeri significativi.

Le criticità

Per quanto riguarda le criticità va fatta una precisazione ed una sottolineatura: non solo nel 2020 con la commissione Bianchi si affrontano le problematiche che possono generare delle criticità. Già nel 2018 il MIUR istituisce un comitato tecnico scientifico con un preciso obiettivo, quello di fare anche un bilancio sulla situazione delle scuole secondarie superiori ad otto anni dall’entrata in vigore, su tre precisi canali – licei, istituti tecnici, istituti professionali – verificando anche la coerenza del sistema con le finalità dell’Agenda 2020 dell’ONU.

Questo documento – ed è questa la sottolineatura – non è mai stato pubblicato. Oggi però si sa che il testo conteneva diverse osservazioni, eccone tre:

Le scuole secondarie di secondo grado, in questi otto anni di attuazione della riforma, pur accogliendo con ampia disponibilità e convinzione le linee della legislazione, non hanno trovato un forte sostegno nel ministero che spesso, con i suoi documenti, ha contribuito a raffreddare lo spirito innovativo presente nelle singole realtà. Le comunicazioni ministeriali sono infatti spesso espressioni di una cultura burocratica, che punta essenzialmente a suggerire un rispetto formale delle norme senza invitare ad una interpretazione volta a cogliere lo spirito che è insito nei provvedimenti legislativi della riforma.

Esaminando la produzione normativa del Ministero, in particolare regolamenti, circolari, direttive, interpretazioni autentiche, si ricava una sottile ma puntuale e precisa volontà dell’istituzione ministeriale di recuperare una parte del potere che, in conseguenza dell’autonomia, è passata dall’amministrazione centrale alle singole istituzioni scolastiche. L’autorità centrale cerca in tutti i modi di recuperare quelle competenze che, invece, sono state trasferite alla periferia. Si notano infatti molto spesso impostazioni volute dalle direzioni generali che, anche se formalmente ineccepibili, di fatto incidono, limitandole, le competenze periferiche.

Alcune scelte e misure non sono state accolte come momenti innovativi utili al cambiamento neppure a livello territoriale decentrato, ma sono state intese come occasione per rendere molto più pesante l’attività burocratica. A questo proposito è anche possibile fare un esempio che è sotto l’occhio di tutti. Il progetto di alternanza scuola-lavoro – e questa volta a livello periferico – è stato considerato non un segmento innovativo per rendere più efficace la preparazione degli studenti della secondaria superiore, ma è stato visto come un ulteriore fardello che andava a gravare sull’organizzazione scolastica ed è stato considerato come un malloppo di carte da compilare.

Le proposte

Seguendo la linea del documento Bianchi è possibile tentare qualche proposta che può servire anche a superare la resistenza che la riforma delle superiori ha incontrato non solo a livello centrale, ma anche a livello dei dirigenti scolastici, quindi delle sedi territoriali, quelle più vicine cioè agli studenti.

Una prima proposta può essere quella che prevede la costruzione nella scuola di un “curricolo per la vita”, creando un organico collegamento da un lato con la scuola del primo ciclo, perché non deve essere sottovalutato il fatto che la dispersione scolastica è molto alta nei primi due anni della scuola superiore e mettendo, dall’altro, in evidenza gli elementi, che servono per il futuro inserimento nel mondo del lavoro.

In secondo luogo, partendo dal concetto di diritto all’apprendimento, è necessario garantire allo studente una preparazione che sostanzialmente risponda alle caratteristiche della sua personalità. In parole semplici è necessario offrire non solo una somministrazione di saperi, che possiamo chiamare di base, essenziali quindi, ma devono essere proposti servizi formativi rispondenti alla vocazione personale dell’allievo. Si pensi a questo proposito a laboratori mirati, costruiti in modo sotto l’aspetto didattico.

In terzo luogo diventa indispensabile la flessibilità organizzativa delle lezioni con classi aperte e gruppi di lavoro. Se la pandemia ha costretto a certi tipi di organizzazione, che sono stati definiti straordinari, ora grazie a questa esperienza è pensabile trasferire molti moduli sperimentati dalla fase straordinaria alla fase ordinaria e consolidata.

Prof. Franco Peretti

Esperto di metodologie formative