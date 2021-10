Semi di zucca,ecco perché fanno bene

I semi di zucca sono dei semi oleosi, proprio come le noci, mandorle o nocciole, e apportano grandi benefici all’organismo. Proprio per questo bisognerebbe consumarli con più frequenza, aggiungendoli nelle insalate o nello yogurt, nel pane o nei dolci da cucinare a casa.

Questi semi si ricavano dall’interno delle zucche mature. Da lì si estraggono, si puliscono e vengono fatti essiccare. A quel punto si possono mangiare. Nei supermercati si trovano decorticati oppure con il guscio, salati o tostati.

Semi di zucca, i valori nutrizionali

Proprio come accade per la maggior parte della frutta secca, questi semi oleosi sono ricchi di Omega-3, gli acidi grassi “buoni” che costituiscono il 50% dell’intero apporto nutrizionale. Il 24% è formato da carboidrati e quasi il 19% da proteine.

Una delle caratteristiche dei semi di zucca è che sono una preziosa fonte di sali minerali quali zinco, magnesio, ferro, fosforo. Non mancano poi le vitamine, soprattutto la A e la E. Per chi è a dieta o ci tiene a mantenere la linea, non dovrebbe eccedere nel nel mangiare questi semi oleosi. Essendo ricchi di grassi, anche se “buoni”, il loro consumo eccessivo potrebbe portare a un aumento di peso.

Semi di zucca antiossidanti, antinfiammatori

Lo zinco e le vitamine A ed E, uniti con gli Omega-3, garantiscono processi naturali per la riparazione cellulare. In altre parole, mangiare i semi di zucca aiuta a mantenere in salute la funzionalità delle membrane che proteggono organi e tessuti del nostro corpo.

Una zucca aperta e i suoi semi, ancora freschi. Quando sono essiccati, si sbucciano e si mangiano (Pixabay)

Antiparassitari naturali

Fin dall’antichità, questo cibo è inoltre conosciuto per essere un rimedio naturale contro i parassiti dell’intestino. Al suo interno c’è una sostanza, la cucurbitacina, che riesce a paralizzare i vermi, staccarli dalle pareti dell’intestino ed eliminarli attraverso le feci.

Semi di zucca contro il colesterolo

Diversi sali minerali presenti in questi semi, come ad esempio il magnesio, sono in grado di mantenere stabili i livelli di zucchero e colesterolo “cattivo” nel sangue. In questo modo si aiutano a prevenire la malattie cardiovascolari, proteggendo le pareti del cuore.

Semi di zucca per il sonno e la memoria

I semi di zucca sono noti per il loro elevato contenuto di magnesio e triptofano. Queste due sostanze contribuiscono a regolare i processi di sonno-veglia, favorendo un riposo tranquillo e una maggiore resistenza dell’organismo ad intensi periodi di stress. Grazie, agli Omega3 e allo zinco, poi, mangiare regolarmente questi semi oleosi stimola positivamente la memoria.