Sinner a Torino trova la consacrazione a campione

Torino. Comunque vada a finire l’edizione 2023 delle Atp Nitto di tennis di Torino ha già un vincitore. E’ Jannik Sinner, il tennista italiano che ha conquistato le simpatie di tutto il nostro paese. La sua forza di giovane uomo, il suo sorriso hanno conquistato chi anche del tennis sa nulla; per gli esperti invece è un campione assoluto, capace di colpi straordinari e di una tattica in grado di mandare in confusione gli avversari. Cosa che è successa anche nella semifinale di ieri con il russo Danil Medvedev, un avversario freddo e dunque ostico. Con un terzo set semplicemente perfetto (6-1) Sinner ha conquistato la finale del campionato dei maestri. Cosi oggi al Pala Alpitour di Torino, alle 18 (diretta in chiaro su Rai 2 con commento di Panatta) affronterà il campionissimo serbo Novak Djocovic, numero uno del mondo e da una decina di anni, il tennista più vincente.

Sarà una partita straordinaria, che si disputa 4 giorni dopo il match che ha visto Sinner vincere sull’avversario Serbo nella fase eliminatoria. Più che una rivincita sembra l’occasione del passaggio delle consegne tra il campione di ieri e di oggi (Djokovic) e il campione del presente e del futuro.

Sulla carta l’altoatesino sembrerebbe favorito, ma il “Nole” visto ieri contro Alcaraz fa paura e anche le agenzie di scommesse lo indicano in vantaggio. Quello che è certo è che sarà una grande sfida, probabilmente decisa da pochissimi punti.

Sostegno dei Carota Boys

Qualsiasi esito avrà la sfida sarà la consacrazione di Jannik Sinner. a campione del tennis mondiale: i paragoni sono sempre difficili con il passato, ma l’Italia un tennista così forte e vincente non l’ha mai avuto. Il pubblico del Pala Alpitour sarà in gran parte per lui; certamente faranno un tifo infernale per Jannik i “Carota Boys”, un quintetto di giovanotti cuneesi che indossano un costume a forma di grande carota, che si uspira al colore dei capelli di Sinner