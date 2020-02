“Sogni dall’Est”, il trionfo di Fashion Vibes alla Milano Fashion Week

Dal 18 al 24 febbraio 2020 torna la “Milano Fashion Week – Milano Moda Donna” con le sue sfilate, presentazioni ed eventi in calendario, per un totale di più di 160 collezioni dove saranno presentate tutte le novità del prèt-à-porter proposte da famose maison e talenti emergenti della moda a buyers, ospiti e fashion addicted.

Protagoniste dell’evento, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2020/21 per un vero e proprio viaggio al centro della creatività. Tra gli eventi più interessanti settimana della moda di Milano spicca la terza edizione del nuovo progetto promosso da Fashion Vibes, che nel percorso del salone renderà protagonisti designer e brand sovietici ad alto tasso di ricerca fashion.

Fashion Vibes, il 20 febbraio all’Overstudio Milano

Il 20 febbraio, all’interno dell’Overstudio Milano di via dell’Aprica n°12, alle ore 20,00 andrà in scena un vero e proprio sogno ad occhi aperti: Juliia Palchykova, formidabile cool hunter russa, ha selezionato alcuni tra i più interessanti e creativi talenti emergenti della scena fashion provenienti dalla Russia e da altri paesi europei, in parte al debutto assoluto con la loro prima collezione, mentre altri vantano importanti collaborazioni pregresse. Filo conduttore della serata sarà il vento di innovazione proveniente dall’Est Europa.

Arte, moda e colore

Una manifestazione caratterizzata dal connubio perfetto tra “Arte, moda e colore“: Juliia Palchykova, ha voluto trasmettere in questa occasione una prospettiva moderna della moda, capace di far convivere nello stesso tempo artigianato e alta moda, interpretando con gusto le evoluzioni più raffinate, dove avanzano in maniera innovativa tecnologia e arte. Julia, in veste di art director, ha donato tutta se stessa nella realizzazione dell’evento ed è riuscita a trasferirne all’interno alcune delle proprie peculiarità : scintillante e poliedrica, magnetica e creativa.

Saranno sette i brand protagonisti dell’evento

‘Abiti pensati per durare e non fare spettacolo‘ è il leitmotiv della terza edizione dell’evento Fashion Vibes, presente sul calendario Milano Fashion Week Online, che avrà l’onore di presentare un ensamble di 7 Designer, russi, italiani ed europei: BY VEL, marchio del lusso di Kiev del settore kidswear, con la sfilata di 30 meravigliose bimbe direttamente da Mosca, RASENA, brand giovane e ambizioso proveniente dalla città russa di Perm, il magico mondo di MOMMYDOLLS, caratterizzato da uno style capace di vestire contemporaneamente madri e bimbe.

Per la seconda volta in Italia di VALIOSA della designer Svetlana Pereyaslavtseva, una collezione per una donna dei nostri tempi, superimpegnata, ma sempre perfetta, una collezione realizzata presso la propria fabbrica a Mosca, l’universo dello streetstyle italiano della “vagabonda di lusso” by HANNA MOORE MILANO, il mondo del Beachwear Couture Italiano di GRACE by GRAZIA DI MICELI e dulcis in fundo SARA ONSI, luxury couture di origine egiziana che chiuderà la sfilata con abiti da sera e abiti da sposa.

Juliia Palchykova, art director Fashion Vibes.

Le parole di Juliia Palchykova, art director Fashion Vibes

Juliia Palchykova, ideatrice di Fashion Vibes, ha voluto raccontare la nascita e lo sviluppo del suo progetto: “È nato nel 2018 e per MFW 2020 ho selezionato i marchi innovativi da presentare alla terza edizione del RunWay Show alla Milano Fashion Week di febbraio 2020 prendendo ispirazione dalla cultura giovanile russa nel suo contatto autentico con la strada, le dinamiche quotidiane e anche la ricerca outdoor, coniugando elementi futuristici, modernità e classicismo.”

Penso che anche il mondo del fashion dell’Est sia pronto, – ha proseguito l’art director di Fashion Vibes – dando prova di maturità, riuscendo a fondere i codici di due mondi apparentemente lontani, quello Europeo e quello dell’Est, in realtà uniti da culture millenarie.”

“Il mio ringraziamento – ha concluso Juliia – va a tutti i partner per il prezioso supporto a far diventare questo evento così significativo, Punto System Enrico Carpino, la responsabile del backstage Irina Abyzova professore Make Up alla TV Ostankino Mosca e tutto il suo staff, i Media Partner come 3D Magazine Palma Sopito.

