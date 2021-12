A sentirla raccontare sembrerebbe una clamorosa bufala, invece è realmente accaduto: i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League sono stati annullati per un errore tecnico e si sono dovuti ripetere. Si tratta di un fatto che non ha precedenti nella storia calcistica dell’Uefa, la massima istituzione calcistica europea.

Alle 12:00 a Nyon era previsto il sorteggio per la composizione degli ottavi: la formula prevede che le prime classificate in ogni girone affrontino le seconde, escludendo però le squadre già incontrate nella fase precedente e quelle della stessa nazione. Per quanto riguarda l’Italia Juventus e Inter, che avevano superato il turno come prima e seconda classificata, avevano pescato rispettivamente Sporting Lisbona e Ajax. L’urna era stata benevola, ma l’inconveniente dell’Uefa ha complicato i piani delle compagini nostrane che in seconda battuta hanno avuto la sfortuna di essere abbinate a squadre più ostiche: i bianconeri affronteranno il Villareal, che appena 5 giorni fa ha eliminato l’Atalanta, mentre i nerazzurri se la vedranno con il temibile Liverpool di Klopp, che dopo la doppia vittoria contro i cugini rossoneri tornerà a giocare a San Siro per la seconda volta in stagione.

Intoppo a Nyon

Però c’era qualcosa che non andava durante questa operazione, come si è capito fin da subito. Un post della UEFA su Twitter recitava quanto segue: “A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica ai selezionati quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore tecnico nel sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League“.

L’origine del problema ha riguardato lo scambio della pallina del Liverpool con quella del Manchester United. Infatti il Liverpool aveva ricevuto l’Atletico Madrid come suo diretto avversario, un abbinamento impossibile visto che le due squadre erano nello stesso girone della fase precedente.

Questa è una delle due limitazioni per gli ottavi, l’altra è quella che evita il confronto tra due team della stessa nazione. Queste barriere non sussistono più nei successivi quarti, dove c’è il sorteggio libero.

Ad ogni modo il caso dell’Atletico Madrid, cha aveva subito presentato ricorso per l’accaduto, era appena stato preceduto da un analogo episodio di sorteggio, che ha coinvolto il Villarreal. Anche qui il problema riguardava lo scambio tra le due formazioni inglesi, il Liverpool ed il Manchester United, con cui la squadra spagnola aveva già disputato il precedente girone. Incredulità di Andrei Arshavin, addetto all’estrazione nonché ex calciatore dello Zenit San Pietroburgo e dell’Arsenal.

Il Real Madrid, sorteggiato correttamente contro i portoghesi del Benfica dopo quelle errate, ha protestato veemente per questo ripetersi delle operazioni, ma senza esito. Un ricorso della società madrilena di Florentino Perez, in pessimi rapporti con l’UEFA per via della criticata Superlega proposta, appare del tutto possibile. Secondo il Real, se l’abbinamento col Benfica era giusto, non si sarebbe dovuto ripetere.

Arshavin, al centro con la busta, festeggia l’attribuzione dei Mondiali di calcio in Russia per il 2018

La nuova composizione dei sorteggi di Champions League

Nel nuovo sorteggio, avvenuto alle 15:00, la Juventus ha trovato il Villarreal, un doppio confronto sulla carta alla portata della compagine guidata da mister Allegri, mentre l’Inter affronterà il temutissimo Liverpool.

Gli altri ottavi saranno Salisburgo-Bayern Monaco, Sporting Lisbona-Manchester City, Benfica-Ajax, Chelsea-Lilla, Atletico Madrid-Manchester United e Paris Saint-Germain contro il Real Madrid.

Andata in casa delle seconde classificate nei gironi, tra il 15-16 e 22-23 febbraio 2022, ritorno l’8-9 e 15-16 marzo. Il giorno 18 marzo nuovo sorteggio a Nyon per i quarti e le semifinali. Questi saranno disputati tra gli inizi di aprile (5-6 e 12-13) e quelli di maggio (26-27 aprile e 3-4 maggio). Finalissima sabato 28 maggio in Russia a San Pietroburgo.

Nelle altre competizioni di UEFA

In Europa League estratti i play-off, il 17 ed il 24 febbraio, che condurranno agli ottavi di finale, il 10 ed il 17 marzo. Questi play-off riguardano le 8 seconde classificate nella fase a gironi con le 8 terze di Champions League.

L’Atalanta ha pescato l’Olympiakos, il Napoli un clamoroso Barcellona eliminato dalla Champions, la Lazio il Porto. La Roma dovrà aspettare gli spareggi di Conference League ed i sorteggi del 25 febbraio per conoscere la propria futura avversaria negli ottavi.