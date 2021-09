Spesa online, in Italia un giro da 2,5 miliardi di euro

Acquistiamo sempre più cibo online, dal lockdown un business in forte crescita.

Fare la spesa è un impegno per chiunque, sarebbe opportuno dedicarle il tempo necessario per scelte adeguate alle esigenze di tutta la famiglia. Il Covid ha portato anche i meno avvezzi ad acquistare online poichè per limitare il tempo nei luoghi chiusi ed il contatto con altre persone è stata una scelta obbligata. Ora si è tornati a frequentare i supermercati senza remore ma l’impulso ad acquistare online è rimasto, anzi è aumentato del 55%.

È innegabile che i più giovani preferiscano effettuare la spesa online. I ragazzi hanno sempre acquistato online con dimestichezza, utilizzando piattaforme che in pochi clic danno la possibilità di effettuare l’acquisto desiderato. Se prima del Covid l’acquisto online era sfruttato da una percentuale ridotta di utenti, con il perdurare dell’epidemia la situazione è cambiata.

La comodità vince

Di tempo a disposizione ce n’è davvero poco ed è un privilegio poter scegliere ciò che vogliamo dedicando cura e attenzione ad ogni dettaglio. Spesso il frigo è vuoto e la giornata congestionata quindi la spesa che arriva a casa senza doversi spostare diventa un vero aiuto.

Ogni supermercato si è attrezzato e si può comodamente ordinare cibo fresco e confezionato in maniera semplice e veloce da pc, smartphone o tablet:

Si può decidere di andare a ritirarla direttamente per chi ad esempio è in ufficio e può ritirarla al supermercato vicino quando esce, prima di arrivare a casa. In questa maniera si risparmierà parecchio tempo, senza contare che quando si entra in un supermercato con l’idea di comperare qualche prodotto, il più delle volte si esce con il carrello colmo zeppo di ogni articolo;



Si può ricevere a casa o al lavoro, in una fascia oraria che si decide, in molti regalano il servizio di consegna gratuito sopra una certa cifra di spesa.

Pareri contrari alla spesa online

Non tutti sono d’accordo e, a parte momenti di emergenza, prediligono la scelta accurata di ogni prodotto, magari acquistato al mercato o nei negozi preferiti, dove scegliere personalmente il cibo. Per altri la spesa online farà chiudere le piccole realtà ma la verità è che questi negozi utilizzano già da tempo la consegna della spesa, l’unica differenza è l’utilizzo di piattaforme rispetto all’ordine telefonico e moltissimi si stanno già digitalizzando. Spesso quando si ricevono prodotti surgelati o freschi non vengono riposti nelle apposite buste rischiando la loro corretta conservazione.

Pareri favorevoli alla solita spesa

Niente fila alle casse e confusione;

Si acquista ciò che serve senza rischio di azione compulsiva;

Al termine dell’acquisto si paga con carta di credito, si attende il messaggio per l’avvenuta transazione e via;

Perfetta per i clienti disabili o anziani che possono effettuare acquisti ricevendo il proprio ordine direttamente a casa, tramite corriere.

Pareri favorevoli all’acquisto di altri prodotti

Per trovare prodotti gastronomici di nicchia che non troviamo nei nostri negozi di fiducia;

Per trovare alimenti di luoghi lontani introvabili nel nostro Paese.

Siamo tutti più digitali e curiosi, l’offerta di acquisto online cresce esponenzialmente ed il risultato è una maggior organizzazione per garantire un servizio sempre più in linea con le nostre esigenze.