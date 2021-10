Sport e gioco online: un legame sempre più forte

Lo sport è un’attività che appassiona da sempre: già all’epoca degli antichi romani, folle infervorate gremivano gli spalti dedicati al pubblico durante le gare delle aurighe o le lotte contro i leoni. Oggi le discipline sportive sono tante e nella maggior parte dei casi hanno una doppia versione, ovvero quella maschile e femminile. Durante le gare e i tornei internazionali poi, a fare da detonatore è un certo spirito patriottico: il 2021 è stato l’anno dell’Italia dal punto di vista delle vittorie sportive, facendo ritrovare uno spirito nazionale che forse si era un po’ perso nel tempo.

Chi segue uno sport può mostrare il proprio coinvolgimento partecipando in prima persona alle partite e alle gare che avvengono anche a livello locale o, addirittura, tra amici. Il calcio è un esempio lampante da questo punto di vista: tanti sono gli eventi che vengono organizzati, dalla semplice partita a calcetto tra amici, alle partite nelle serie minori, lontane dal lustro della serie A. Seguire costantemente le varie competizioni è senz’altro il modo più diffuso di supportare il giocatore o la squadra del cuore. I più fortunati riescono magari a essere fisicamente presenti ai vari eventi, altrimenti la TV e soprattutto i live streaming consentono oggi di azzerare le distanze, o quasi.

La passione per uno sport può manifestarsi anche scegliendo una serie di attività e passatempi ispirati a determinate discipline sportive. Non è un caso infatti che sempre più portali arricchiscano il proprio parco giochi aggiungendo slot machine a tema calcio o basket, come accade su Top 10 Slot. Questo sito infatti ha deciso di seguire il trend delle macchine a rullo a tema sportivo, dando la possibilità ai giocatori di liberare il proprio coinvolgimento in maniera un po’ più spensierata rispetto al fantacalcio o alle scommesse sportive.

Il ruolo delle scommesse sportive

Le scommesse sportive in Italia sono aumentate del 20% rispetto all’anno scorso: complice forse la pandemia, che ha dato più tempo e modo per seguire il mondo del betting e iniziare ad avere un’idea più chiara di come funzioni. Se di fondo c’è già un interesse, la possibilità di arrotondare le proprie entrate finanziarie grazie alla conoscenza e a un pizzico di fortuna non dispiace sicuramente! Anche il fatto che ormai tutti i settori del gioco e delle scommesse virtuali siano sottoposti a dei rigidi controlli da parte delle autorità statali non può che favorire una tendenza ormai ben definita.

Anche in questo, l’avvento di Internet e della digitalizzazione è entrato in tutte le case. Poter seguire un evento dal proprio smartphone e piazzare contemporaneamente delle scommesse, o girare i rulli di una slot in qualsiasi momento della giornata e ovunque ci si trovi, sono fattori determinanti. Senza contare l’aspetto della socializzazione: dal social gaming ai vari gruppi che vengono creati sui social, oggi il mondo dello sport vive e corre letteralmente sul web. Sono ben lontani i tempi in cui gli eventi sportivi venivano vissuti in maniera solitaria e quasi passiva, davanti alla TV di casa propria o, al massimo, al bar sotto casa.