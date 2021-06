Summer time: i giochi più gettonati in estate

Il caldo è finalmente scoppiato e ormai tutta l’Italia, ad eccezione per il momento della sola Val d’Aosta, si trova in zona bianca.

C’è chi ottimisticamente le vacanze le aveva già pianificate, chi invece sta decidendo ora dove andare. Molte persone sono corse a vaccinarsi e aspettano il richiamo per poter tornare finalmente a viaggiare potendo scegliere mete internazionali muniti di green pass.

Insomma, è estate e, sperando con la bella stagione e i vaccini, di lasciarci definitivamente alle spalle l’incubo della pandemia, si pensa finalmente al riposo e non più quello forzato del lockdown ma quello sereno e rilassante sotto l’ombrellone.

Si torna quindi a parlare delle letture per l’estate, dei thriller “da spiaggia” ma anche, e soprattutto, dei giochi-passatempo che accompagneranno alcune ore spensierate delle nostre vacanze.

Va subito registrato un fenomeno recente dei siti di intrattenimento legati al comparto live, come Twitch ad esempio. Dove seguire il gamer preferito in diretta mentre sfida gli avversari. Ma dove si può assistere, sempre in modalità live, a degli incontri e dei dibattiti su svariati argomenti.

Anche i live podcast in formato video iniziano ad essere molto diffusi.

E, ultima ma non ultima, l’offerta relativa ai giochi di fortuna che insieme ai classici intramontabili, vedi Tetris o Super Mario, rappresenta un cult estivo. Tra questi ovviamente svettano i casino live dove, da qualsiasi parte in cui ci si trovi, si può partecipare a un tavolo verde con tanto di croupier dedicato.

Insomma, l’estate è arrivata e tutti abbiamo una gran voglia di voltare pagina e di svagarci. Chi giocando, chi leggendo, chi rilassandosi sulla spiaggia o a bordo piscina. Quanto allo svago in modalità live, abbiamo visto, c’è solo l’imbarazzo della scelta.