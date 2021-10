Torna il wine festival “Borgo DiVino”

L’appuntamento è fissato per sabato 30 e domenica 31 ottobre per quella che sarà la quarta edizione di “Borgo DiVino”. Evento nato dalla collaborazione tra la Periscopio Comunicazione, l’Associazione Off.Cu.Bo. ed organizzato dal Comune di Borgo San Lorenzo provincia di Firenze.

Grande partecipazione a Borgo DiVino

Un wine festival che darà la possibilità alle oltre 80 aziende vinicole provenienti Italia , Francia e Spagna, di avere una vetrina importante. L’evento si svolge in un territorio in cui il mondo “vino” sta riscontrando grande apprezzamento. Un parterre davvero eccezionale di produttori che metteranno in mostra oltre 300 etichette. Vini a disposizione del pubblico per un assaggio compreso nel prezzo del biglietto.

Ad ospitare Borgo DiVino sarà ancora una volta Villa Pecori Giraldi, la splendida Villa icona internazionale dello stile liberty, in cui sarà allestito questo percorso multisensoriale. Un allestimento semplice ma suggestivo, attraverso sapori, tradizioni e territori.

All’interno della illa sarà possibile acquistare i vini in degustazione grazie al wine-shop esclusivo, cosa particolarmente apprezzata nelle prime due edizioni, che permetterà di portarsi a casa quanto precedentemente assaggiato a prezzo di cantina.

Villa Pecori Giraldi centro dell’enologia

Villa Pecori Giraldi diventerà così per due giorni il centro dell’enologia del territorio e non solo, con numerose proposte in grado di soddisfare tutti i palati, anche i più esigenti, con degustazioni guidate, svolte nel massimo della sicurezza.

Cantine, aziende agricole, associazioni ed Enti che fanno parte di un settore trainante dell’export italiano, saranno i veri protagonisti di questa 2 giorni. Ovviamente la manifestazione sarà organizzata nel rispetto di tutte le normative anticovid, con accesso consentito solo ai possessori di Green Pass. All’ingresso, sarà consegnato porta bicchiere personalizzato e il libretto con i vini in degustazione e un bicchiere VD-Glass come souvenir manifestazione.



L’ingresso alla manifestazione, comprensivo delle degustazioni a tutti i desk dei produttori, avrà un biglietto di 15 euro (ingresso ridotto di 12 euro per soci Coop, Banco Fiorentino, Officina Cu.Bo. o FISAR).

Novità e curiosità, oltre alla presentazione delle aziende presenti sempre in aggiornamento, su www.borgo-divino.it