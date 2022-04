Torre del Greco, festa si trasforma in tragedia: 19enne accoltellato al cuore

La domenica delle Palme tragica a Torre del Greco, nel Napoletano: ieri sera nel quartiere Leopardi un 19enne è morto e un altro ragazzo è rimasto gravemente ferito a seguito di una rissa durante la quale i due sono stati accoltellati.

Giovanni Guarino, questo il nome del giovane di 19 anni residente nel confine tra Torre del Greco ed Ercolano, si trovava insieme all’amico ad una festa privata che era stata allestita in uno spazio all’interno di un’area del quartiere dove da qualche giorno erano state montate delle giostre. Secondo una prima ricostruzione della Polizia sembra che il litigio sia stato causato da futili motivi e che ad un certo punto dell’accesa discussione verbale siano spuntati dei coltelli.

Colpito da sette coltellate: fatale quella al cuore

La vittima è stata raggiunta da sette coltellate di cui una fatale al cuore e nonostante il rapido intervento dei soccorritori per non c’è stato nulla da fare. Mentre l’amico coetaneo, ferito in varie parti del corpo, è stato trasportato all’ospedale Maresca dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: ora è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita

Immediato l’intervento degli agenti che, dopo aver raccolto le prime testimonianze, nella notte hanno fermato quelli che ritengono i due presunti autori del ferimento mortale: sono due 17enni residenti a Torre del Greco.