A Cagliari un bambino di appena 15 mesi è stato travolto e ucciso da uno scooter che si è poi allontanato a tutta velocità. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle quattro di questo pomeriggio. Secondo la prima ricostruzione il piccolo era nel passeggino mentre la madre stava attraversando via Cadello, in corrispondenza dell’ingresso ai parcheggi del parco di Monte Claro.

Entrambi sono stati travolti da un centauro in sella ad un motorino di colore nero. In un primo momento l’uomo si è dato alla fuga, successivamente si è costituito alla Polizia Stradale.

Sul luogo dell’incidente, assieme ai vigili della polizia locale, sono sopraggiunte immediatamente due ambulanze del 118. Purtroppo per il bimbo non c’è stato nulla da fare, mentre la madre, che ha riportato qualche lieve ferita, è in evidente stato di shock. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.