Turismo in Piemonte, analisi e prospettive con E’Vento

Oggi è un giorno importante per il turismo in Piemonte. Si svolge infatti nella sede di CNA Torino la terza edizione del Convegno E’ Vento Turismo, organizzato da Antonio Chiarenza per Notiziefoto.it

La manifestazione è organizzata per portare al tavolo le maggiori realtà e i più importanti protagonisti del turismo regionale “in modo che ci sia un confronto aperto, a 360° su questo importante comparto economico, che è uno dei maggiori asset di sviluppo del Piemonte – spiega Chiarenza – Gli ultimi dati rivelano un netto incremento del turismo nella nostra regione”.

Peschiera, una delle caratteristiche delle terre del Pianalto

Dati sono forniti e commentati da Camera di Commercio di Torino, che con il suo direttore generale, Guido Bolatto, sarà una delle realtà protagoniste del convegno, che sostiene sin dalla prima edizione, al pari di Cna, che ospita anche fisicamente l’evento e che interviene con il presidente Nicola Scarlatelli e Alessio Stefanoni, che parla di un evento significativo “Cento anni di fotografia a Torino”. Tante sono le iniziative al centro della riunione, come viene richiamata l’attenzione sui territori e sugli organismi che li valorizzano. Di particolare interesse è la presentazione del Distretto del Cibo del chierese e del carmagnolese, primo organismo piemontese che raggruppa enti pubblici e realtà produttive di una specifica area. Ne parla il presidente Roberto Ghio, sindaco di Santena, uno dei 26 Comuni dell’area sudtorinese che hanno aderito. Il territorio sul quale opera il Distretto del Cibo è il Pianalto, un’area cuscinetto tra la metropoli torinese e le Langhe, quindi di particolare interesse.