Tutte le curiosità sul mondo del gaming che riguardano le prime volte

Il mondo dei videogames affonda le radici nel lontano 1947, quando venne progettato il primo gioco visibile attraverso il tubo catodico. Nel 1951 un guazzabuglio di sistemi intricati che andavano a comporre computer grandi quanto un’intera stanza, proponeva Nimrod, anche se l’unità elettronica consentiva di giocare a Nim siamo ancora in piena fase analogica più che tecnologica.

Come è possibile intuire, la tecnologia dei videogiochi è una costante prima volta di innovazioni: eccone alcune.

Il primo videogioco in assoluto

Per assistere alla nascita del primo videogioco dall’aspetto primordiale ma con un funzionamento grafico innovativo, bisogna attendere il 1952, quando l’Università di Cambrige sviluppa OXO: il tris. È questo il primo videogioco mai creato.

Il primo simulatore di realtà

Il primo videogame che simula la realtà è The Sims, realizzato nel 2000, anche se già prima c’erano stati degli esperimenti, come il Tamagotchi nel 1997 e il Golf Game Computing System. Nel primo caso però, si trattava di una simulazione di vita animale, nel secondo caso di una simulazione per il gioco del golf risalente al 1966. The Sims è stato il primo videogioco simulatore della realtà dedicato agli esseri umani nella loro costituzione sociale usuale.

Il primo gioco Open World Sandbox

Basta fare un solo nome per comprendere l’enorme impatto che ha avuto su tutto il mondo dei videogiochi: Minecraft. Lo scopo del gioco è quello di interpretare Dio, costruire un mondo e farlo funzionare. Questo è in assoluto il videogioco più venduto di tutti i tempi che ha superato i 238 milioni di copie.

Galaxy Game, il primo gioco arcade di sempre – 1971 (Wikipedia)

Il primo Arcade

Era il 1971 quando l’Università di Stanford ha premuto per la prima volta il tasto On di Galaxy Game, il primo videogioco Arcade in assoluto.

Il primo casinò online

Oggi i giochi di roulette online sembrano all’ordine del giorno ma il primo casino virtuale in assoluto si deve a Microgaming. Difficile stabilire e ritrovare il primo sito apparso sul Web, siamo nel bel mezzo degli anni novanta e iniziavano a nascere anche le prime piattaforme di scommesse sportive e sport virtuali come Betfair.

Il primo videogame distribuito ad ampio raggio

Galaxy Game non fu una vera e propria sorpresa perché il primo videogame distribuito ad ampio raggio è stato Spacewar! nel 1962, il suo storytelling già presentava l’idea di una navicella spaziale che combatteva contro i nemici.

Il primo videogame nelle sale giochi

Il videogioco che ha spopolato in tutto il mondo e ha reso possibile la nascita e l’espansione delle sale giochi in qualsiasi Paese è Pac Man. Ancora oggi è uno dei videogame più scaricati e giocati sul Web.