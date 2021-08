Tutti con gli occhi al cielo: pronti per la notte di San Lorenzo?

Mai come quest’anno abbiamo bisogno di volgere lo sguardo al cielo ed un occasione come quella della notte di San Lorenzo non si lascia scappare. La magìa della notte del 10 agosto, quando si festeggia San Lorenzo, rappresenta uno scenario quasi fiabesco ed anche i meno avvezzi a certe romanticherie si lasciano affascinare da questa pioggia di stelle cui molti affidano i desideri più nascosti.

Perché si esprimono desideri la notte del 10 agosto?

Dal momento che si può ritenere il nostro destino scritto nelle stelle, quando ne cade una il nostro destino ci regala lo spazio necessario per esprimere un desiderio e cambiare il nostro futuro, magari realizzando un nostro sogno, piccolo o grande che sia. In realtà anche senza credere a questo piace parecchio esprimere desideri, al di là della loro realizzazione.

Accade che questo insieme di meteore cadenti non sono altro che il passaggio delle Perseidi nel momento in cui la nostra Terra attraversa questa polvere di detriti, una vera e propria nuvola. La notte di San Lorenzo è proprio un evento astronomico degno di nota e se ci sono ancora persone che non hanno mai assistito a questo momento, è il caso di organizzarsi per poterlo vedere nella migliore situazione.

(Pexels)

Qualche dettaglio per godersi lo spettacolo

Prima di tutto scegliamo il luogo ideale: uno spazio aperto, una spiaggia, un prato, così da avere una visuale perfetta del cielo, senza inquinamento luminoso. Più ci sarà buio più sarà visibile il cielo. Nelle grandi città diventa ovviamente più complicato trovare luoghi adatti ma è comunque possibile magari allontanandosi di pochi chilometri.

Procuriamoci una coperta, un sacco a pelo, qualcosa su cui sdraiarci e guardare in tutto relax la volta celeste. Dedichiamo il tempo necessario, senza fretta, perché come tutte le cose migliori si farà attendere ma abbiamo a disposizione tutta una notte!

I nostri occhi, prima di abituarsi perfettamente al buio hanno bisogno di qualche minuto poi, meteo permettendo, avrete lo spettacolo assicurato. Sappiate che la pioggia di meteore regala il suo meglio dopo le ore 23, quindi inutile mettersi in posizione appena dopo il tramonto. Se poi per qualsiasi causa, prima di tutto quella metereologica, la notte tra il 10 e l’11 di questo mese non vi sarà possibile partecipare a questo evento, niente paura: potrete ammirare le “lacrime di San Lorenzo” sotto forma di stelle cadenti fino al 20-23 agosto. Quindi non attraverseranno il nostro cielo unicamente durante quella notte dove generalmente si ha il picco di caduta, cioè il 10 agosto.

Uno sguardo alle previsioni meteo

Nei prossimi giorni su tutta l’Italia la tendenza manterrà questo tempo ballerino ed instabile con temporali probabili su Alpi e Prealpi. Al sud il cado africano la farà da padrone con temperature alte soprattutto per l’estremo sud ma garantirà un cielo sereno, perfetto per l’osservazione della volta celeste. Al nord il cielo si dovrebbe presentare nuvoloso o peggio ancora piovoso ma non disperiamo, basta dare un occhio alle previsioni a partire dal 9, per potersi organizzare ed avere la certezza di un cielo sereno. Inutile aggiungere che se abbiamo desideri da esprimere e crediamo nelle stelle possiamo già preparare la nostra lista.