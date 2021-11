Usa, Suv travolge la folla: il bilancio è di almeno 5 morti e oltre 40 feriti

Sono almeno 5 le persone morte e oltre 40 i feriti tra adulti e bambini. Questo il bilancio, ancora provvisorio, del tragico incidente causato da un Suv rosso è piombato a folle velocità su una parata natalizia che si stava svolgendo lungo la strada principale di Waukesha, cittadina di circa 70mila abitanti in Wisconsin, a 30 chilometri da Milwakee. La polizia ha fermato un uomo sospettato di essere alla guida del veicolo: si tratterebbe di un 39enne uscito dal carcere appena due giorni fa.

Secondo le ricostruzioni dei presenti il Suv avrebbe investito il corteo intorno alle 17 locali e avrebbe accelerato proprio mentre si trovava dietro una banda scolastica a seguito del corteo. In un primo momento gli investigatori hanno ipotizzato si trattasse di un attentato in quanto la parata rappresenta uno degli eventi più importanti della città: quest’anno la partecipazione è stata molto numerosa perché oltre a sancire ufficialmente l’inizio delle festività natalizie la città celebra l’anniversario dei suoi 125 anni.

Il presunto colpevole sarebbe scappato da un tentativo di accoltellamento

L’uomo fermato e identificato dalle forze dell’ordine sarebbe un afroamericano con una lunga lista di reati alle spalle, che vanno dal porto abusivo d’armi alla violenza domestica a casi di aggressione. A quanto pare il presunto colpevole sarebbe finito per sbaglio in mezzo alla parata: si parla di un tentativo di fuga dopo un accoltellamento, avvenuto in un’altra zona della città. Non si tratterebbe, dunque, né di un attentato terroristico né di una azione legata all’assoluzione di Kyle Rittenhouse, il 18enne americano che nell’agosto del 2020 uccise due uomini e ne ferì un altro sparando con un fucile semiautomatico a Kenosha, Wisconsin, durante una protesta di Black Lives Matter.

A confermare l’ipotesi dell’incidente ci sarebbe un filmato effettuato con il cellulare da un terrazzo: nel video in questione si noterebbe il Suv rosso rallentare in prossimità del corteo e il tentativo di evitare gli ultimi musicisti della banda musicale, per poi compiere una leggera curvatura e riprendere la corsa a tutta velocità, travolgendo decine di persone.

Al momento non risultano bambini tra le vittime

Tra i feriti risulterebbero almeno 15 bambini, ma l’ospedale pediatrico di Milwaukee, il Children’s Wisconsin, ha dichiarato che al momento non ci sono vittime tra i minori. Mentre l’ospedale Froedtert di Milwaukee, l’unico centro traumatologico di primo livello nel sud-est del Wisconsin, ha confermato alla Cnn che sta curando persone rimaste ferite nell’attacco, ma non ha fornito numeri, né parlato delle condizioni di salute dei ricoverati.