Vaccini, l’Italia terza in Europa per dosi somministrate

L’accelerazione nelle somministrazioni di vaccini, messa in atto dal Governo per cercare di arginare la quarta ondata di Covid, ha fatto sì che l’Italia possa essere annoverata tra le nazioni europee e mondiali con la maggiore percentuale di vaccinati. Il Belpaese occupa la terza posizione a livello europeo, e l’undicesima a livello mondiale, per dosi somministrate ogni 100 abitanti. Lo ha annunciato stamane la struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo

Nella settimana compresa tra l’11 e il 17 gennaio 2022 le dosi booster somministrate sono state oltre 3,6 milioni , 350mila in più rispetto alla settimana precedente. In totale è stato raggiunto il 69,5% della popolazione oggetto di dose, ovvero 27.475.782 persone. In generale, fa sapere la struttura del Commissario Figliuolo, negli ultimi 7 giorni la media giornaliera si è attestata a quasi 645mila somministrazioni al giorno: nel dettaglio si è registrata una media di oltre 74mila prime somministrazioni e 524mila dosi booster giornaliere.

Per le Regioni pronte altre 5,8 milioni di dosi

Saranno circa 5,8 milioni le dosi di vaccino che verranno distribuite alle regioni nel periodo tra il 20 e 28 gennaio. In particolare, saranno consegnati circa 1,7 milioni di dosi Moderna, 3 milioni di Pfizer per adulti e oltre 1,1 milioni di preparato pediatrico Pfizer. In merito alla fascia 5-11 anni, in settimana sono state inoculate oltre 250 mila prime dosi e oltre 91 mila seconde dosi.