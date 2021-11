Mercato degli smartphone in crescita: trend positivo in questo 2021

Il mercato degli smartphone torna a sorridere dopo un 2020 davvero molto complicato, che ha visto crollare le vendite di quasi tutti i più importanti brand del settore. Quest’anno si chiuderà invece in positivo per le multinazionali, con numerose conferme e alcune sorprese. Una crescita esponenziale iniziata già nel primo trimestre e che, a due mesi dalla conclusione del 2021, non accenna ad arrestarsi e, anzi, si mantiene pressoché costante; complice anche la diffusione della tecnologia 5G.

A farla da padroni sono, come sempre, i big del settore, sebbene questo 2021 non sia stato avaro di sorprese: prosegue il boom di Xiaomi – iniziato lo scorso anno con record di vendite che avevano portato la casa cinese addirittura davanti ad Apple e ormai stabilmente sopra Huawei – e conquista una fetta sempre più ampia del mercato Oppo, che rispetto al 2019 scala una posizione e si porta al quarto posto nella classifica delle vendite mondiali. Un successo partito da lontano – con il marchio registrato nel 2001 e lanciato nel 2004 – che ha visto la società cinese imporsi a piccoli passi nel settore dei device mobile, fino all’exploit del 2019 che l’ha portata a diventare il terzo marchio di cellulari della Cina (dopo Xiaomi e Huawei) e il quinto a livello mondiale.

Stando ai dati riportati da Canalys e IDC, nel trimestre aprile-maggio-giugno le spedizioni degli smartphone in tutto il mondo erano aumentate del 13,2% rispetto al 2020, percentuale che corrisponde all’incirca a 313,2 milioni di cellulari venduti. A dominare la classifica dei brand è, come da qualche anno a questa parte, la coreana Samsung; ma la vera sorpresa è rappresentata dal sorpasso ormai definitivo di Xiaomi su Apple, che in Italia crolla addirittura al quarto posto, sorpassata anche da Oppo.

Nel mercato nazionale il colosso coreano cede il primato a Xiaomi, che risulta essere il cellulare più acquistato nel nostro Paese, a soli tre anni dal suo debutto. La crescita registrata dall’azienda cinese su base annua è dell’88%, arrivando a ricoprire una fetta di mercato pari al 35%. Oppo, con il suo 12%, registra una crescita davvero impressionante del 246%; mentre Samsung perde, in Italia, il 41% fermandosi al 22% ed Apple crolla del 58% con una fetta di mercato del 10%. Per quanto riguarda il commercio mondiale, invece, come dicevamo all’inizio dell’articolo il boom di vendite ha interessato praticamente tutte le società più importanti, con una classifica dominata da Samsung (+28%), a cui seguono Apple (+41%), Xiaomi (+62%), Oppo (+60%) e Vivo (+48%).

A rendere possibile questi numeri è sicuramente il calo dei prezzi, ma soprattutto la diffusione della tecnologia 5G. Gli utenti sono infatti sempre di più alla ricerca di dispositivi in grado di svolgere funzioni avanzate e, soprattutto, connettersi alla rete in modo stabile e veloce. Sono ormai davvero tante le attività che vengono svolte tramite lo smartphone, che ha di fatto sostituito in molti casi persino i luoghi fisici in cui tradizionalmente si effettuavano determinate operazioni. Pensiamo ad esempio a tutte quelle pratiche che una volta necessitavano di recarsi allo sportello della propria banca e che oggi possono essere effettuate dall’home banking tramite una semplice applicazione; oppure alla prenotazione di ristoranti o alle ordinazioni a domicilio, che anche in questo caso hanno semplicemente bisogno di un click all’interno dell’app. Ma sono davvero innumerevoli i settori colpiti dalla rivoluzione digitale: dal turismo al commercio, passando per il gioco.

Un trend, quello del gioco online, che cresce di pari passo con l’innovazione tecnologica e, soprattutto, con l’aumento dei dispositivi in grado di garantire l’effettiva applicazione di questa straordinaria rivoluzione digitale. Le sfide per i brand sono sempre più ardue e la concorrenza, come abbiamo visto, si fa ogni anno più agguerrita. A guadagnare da questa lotta al primato sarà indubbiamente il consumatore, che potrà godere di smartphone sempre più all’avanguardia e capaci di effettuare qualunque tipo di attività in tempi sempre più rapidi.