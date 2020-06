A New York non è stato rispettato il coprifuoco, ancora proteste e furti

NEW YORK. I manifestanti sfidano il coprifuoco a New York. Sono ormai passate oltre due ore da quando è scattato e ancora migliaia di persone sono in strada pacificamente.

Anche a Washington ancora molte persone sono impegnate a manifestare. “Con la notte che si avvicina incoraggio tutti i cittadini a obbedire al coprifuoco, a lasciare le strade e trascorrere il tempo con i propri cari. Tutte le città, le comunità e i cittadini meritano di essere al sicuro e questo può essere fatto solo se puntiamo insieme a riconciliarci e alla pace”. Lo twitta la First Lady Melania Trump.