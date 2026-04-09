  • 18 Aprile 2026
Valore Italiano
Valore Italiano
  • POLITICA

Energia aiuti decisi dal Senato: nuova vita per il carbone

  • Redazione
  • 9 Aprile 2026
  • Tempo di lettura: 1 min.

Il Senato ha concesso il via libera al decreto bollette. Nel provvedimento è significativa la decisione di consentire una nuova vita alle tanto vituperate centrali a carbone italiane. E’ una decisione coerente, per far fronte alla crisi energetica; infatti in caso di emergenza si potrà attingere al fossile fino al 2038, ben 13 anni oltre la scadenza fissata dal Piano nazionale energia e clima, che prevedeva la chiusura a dicembre scorso .

Il provvedimento introduce anche una stretta sul telemarketing e misure a sostegno dei trasporti meno inquinanti.

Ecco le misure più significative.

Viene introdotto per il 2026 un contributo straordinario di 115 euro ai titolari del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica (si prevede che le risorse che non dovessero essere utilizzate a questo fine entro la fine del 2026 verranno assegnate allo Stato).

Per le famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica (bonus elettrico) dal 1° gennaio 2026 si introduce il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento.

Il testo è diventata legge con 102 viti a favore, e  64 contrari.

Tags

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Banca di Asti, Scandurra “E’ forse il tempo del buon senso?”
  • ECONOMIA

Banca di Asti, Scandurra “E’ forse il tempo del buon senso?”
Banca di Asti istituto in crescita: prepara il rinnovo dei vertici
  • ECONOMIA

Banca di Asti istituto in crescita: prepara il rinnovo dei vertici
Gaming mobile: i requisiti tecnici per giocare da device
  • TECH

Gaming mobile: i requisiti tecnici per giocare da device
AI e videogame: un rapporto in divenire
  • TECH

AI e videogame: un rapporto in divenire
Da ultima scelta a leader: come Chivu ha trasformato l’Inter
  • SPORT

Da ultima scelta a leader: come Chivu ha trasformato l’Inter

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy e cookie policy. Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.