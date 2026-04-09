Energia aiuti decisi dal Senato: nuova vita per il carbone

Il Senato ha concesso il via libera al decreto bollette. Nel provvedimento è significativa la decisione di consentire una nuova vita alle tanto vituperate centrali a carbone italiane. E’ una decisione coerente, per far fronte alla crisi energetica; infatti in caso di emergenza si potrà attingere al fossile fino al 2038, ben 13 anni oltre la scadenza fissata dal Piano nazionale energia e clima, che prevedeva la chiusura a dicembre scorso .

Il provvedimento introduce anche una stretta sul telemarketing e misure a sostegno dei trasporti meno inquinanti.

Ecco le misure più significative.

Viene introdotto per il 2026 un contributo straordinario di 115 euro ai titolari del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica (si prevede che le risorse che non dovessero essere utilizzate a questo fine entro la fine del 2026 verranno assegnate allo Stato).

Per le famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica (bonus elettrico) dal 1° gennaio 2026 si introduce il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento.

Il testo è diventata legge con 102 viti a favore, e 64 contrari.