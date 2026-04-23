Alberto Genovese è uno degli imprenditori più noti nel panorama digitale italiano, definito il re delle startup, ha fondato Prima Assicurazioni e Facile.it, due aziende diventate veri e propri unicorni nel settore tecnologico e assicurativo.

Il suo percorso rappresenta un esempio significativo di come visione, innovazione e capacità strategica possano trasformare un’idea in un business di successo. Dalle prime esperienze nel mondo digitale fino alla creazione di piattaforme che hanno rivoluzionato il modo in cui gli utenti confrontano servizi e acquistano prodotti assicurativi, la sua carriera è strettamente legata all’evoluzione dell’ecosistema startup in Italia.

In questo articolo scoprirai la biografia di Alberto Genovese, chi è e come ha iniziato la sua carriera, quali aziende ha fondato e quale impatto ha avuto nel mondo dell’imprenditoria digitale. Un’analisi completa pensata per rispondere alle domande più cercate online e offrire una visione chiara e aggiornata del suo percorso professionale.

Chi è Alberto Genovese: biografia e primi anni

Alberto Genovese nasce a Napoli e sviluppa fin da giovane un forte interesse per il mondo dell’impresa e dell’innovazione.

Dopo gli studi iniziali, si trasferisce a Milano dove consegue una laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi, acquisendo solide basi in economia, finanza e strategia aziendale.

Prosegue poi il suo percorso formativo a livello internazionale con un MBA all’INSEAD di Fontainebleau, una delle business school più prestigiose al mondo, rafforzando la sua visione globale e orientata alla crescita.

Completa la sua formazione con un percorso di executive education presso la Harvard Business School, consolidando ulteriormente le competenze manageriali e strategiche.

Fin dai primi anni, Genovese si distingue per una mentalità orientata all’innovazione, alla crescita e all’esecuzione, elementi che rappresentano le fondamenta del suo futuro successo imprenditoriale.

Gli inizi della carriera nel mondo digitale

Dopo il percorso formativo internazionale, Alberto Genovese avvia la sua carriera nel 1999 a Londra entrando in Goldman Sachs, nella divisione Equities, dove sviluppa solide competenze in ambito finanziario e analitico.

Prosegue il suo percorso nella consulenza strategica con McKinsey & Company e Bain & Company, lavorando su progetti legati a strategia aziendale, crescita e sviluppo del business.

Il vero ingresso nel mondo digitale avviene con eBay, dove si occupa della divisione Motors and New Businesses. In questo contesto acquisisce esperienza diretta nei modelli di business online e nelle piattaforme digitali, competenze che diventeranno fondamentali per le sue future iniziative imprenditoriali.

Startup fondate da Alberto Genovese e le principali exit realizzate

Nel 2008 fonda Facile.it (inizialmente Assicurazione.it), contribuendo a diffondere in Italia il modello della comparazione online. L’azienda cresce rapidamente ed espande il proprio modello anche all’estero con Seguros.es. Nel 2014 viene ceduta al fondo Oakley Capital per oltre 100 milioni di euro, rappresentando una delle principali exit del digitale italiano.

Nel 2014 lancia Prima Assicurazioni, con un modello completamente digitale nel settore assicurativo. La società cresce rapidamente e nel 2018 chiude un round da 100 milioni di euro con Goldman Sachs e Blackstone. Nel 2022 Genovese cede la sua partecipazione del 25% per circa 200 milioni di euro, a cui si aggiunge un earn-out di 89,7 milioni di euro incassato nel 2025.

Nel 2015 fonda Brumbrum, piattaforma per la compravendita online di auto usate. Nel 2022 la società viene acquisita dal gruppo Cazoo per circa 80 milioni di euro, confermando la crescita del mercato automotive digitale. Accanto a queste iniziative, ha avuto un ruolo anche in altre realtà digitali come Abiby, Zappyrent, Jobtech e Mirta, ampliando la sua attività nel mondo delle startup.