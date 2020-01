A sorpresa un nuovo album di Eminem contro le armi

NEW YORK. Eminem pubblica a sorpresa un nuovo album: l’uscita di Music to Be Murdered è stata annunciata su Twitter e il titolo del brano di punta, Darkness, è stato ispirato da Alfred Hitchcock. Il brano è anche accompagnato da un video nel quale si chiede di cambiare le leggi sulle armi. In particolare viene descritta una sparatoria durante un concerto e l’allusione è al massacro di Las Vegas nel 2017 quando durante un festival musicale un folle fece fuoco sulla folla uccidendo 58 persone. “Quando finirà? Quando abbastanza persone se ne interesseranno”, si legge alla fine del video. Poi un invito a registrasi per votare, l’unico modo per far sentire la propria voce e aiutare a cambiare le legge sulle armi in America.

L’album Music to Be Murdered è l’undicesimo realizzato dal rapper statunitenser. Per realizzarlo si è avvalso della collaborazione di Ed Sheeran, Young M.A., Juice WRLD (il rapper 21enne è tuttavia deceduto lo scorso dicembre), Skylar Grey, Don Toliver, Anderson .Paak, KXNG Crooked, Royce da 5’9″, Joell Ortiz.

Ad oggi Eminem ha all’attivo oltre 250 milioni di dischi venduti nel mondo e 15 Grammy Awards.