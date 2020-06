Abitazioni abusive e refurtiva recuperata nel campo rom

TORINO. Tre abitazioni, realizzate su un terreno agricolo senza alcuna autorizzazione, sono state sequestrate al campo nomadi di via Cuorgnè, alla periferia di Torino, dai carabinieri del Comando provinciale, che hanno denunciato sette persone.

Il blitz, in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale, ha permesso ai militari dell’Arma anche di far luce su una serie di furti avvenuti nei giorni scorsi in un supermercato di Volpiano (Torino). All’interno del campo nomadi, infatti, è stata rinvenuta refurtiva del valore complessivo di mille euro, che è costata la denuncia per ricettazione a quattro delle sette persone già denunciate per abusivismo edilizio.