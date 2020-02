Abusi durante gli esorcismi, 12 anni all’ex prete di Aversa

CASERTA. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha condannato a 12 anni di carcere Michele Barone, ex prete della Diocesi di Aversa, accusato di aver commesso violenze e abusi contro tre donne, tra cui una minorenne, mentre praticava riti esorcistici non autorizzati.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere – sostituti Alessandro Di Vico e Daniela Pannone – aveva chiesto per l’ex sacerdote del Tempio di Casapesenna, le cui condotte illecite erano state smascherate dalla trasmissione “Le Iene”, 22 anni di carcere; i giudici non hanno però ritenuto sussistente il reato di violenza sessuale contestato a Barone nei confronti delle due vittime maggiorenni, riconoscendolo colpevole delle altre fattispecie di violenza privata, maltrattamenti e lesioni gravissime.

Condannati i genitori della vittima minorenne, accusati di non aver impedito le violenze sulla figlia che credevano “posseduta dal demonio”. Assolto il funzionario della Polizia di Stato accusato di aver coperto le condotte di don Barone.