Accordo bilaterale tra Libia e Turchia su cooperazione militare

ANKARA. Il Parlamento turco ha approvato oggi l’accordo bilaterale tra Libia e Turchia, in materia di cooperazione militare e di sicurezza. Lo riferisce Anadolu. Il memorandum (Mou) è stato siglato il 27 novembre e già “attivato” dal governo di unità di Tripoli. La Turchia ha parlato sia di un accordo sulla gestione economica delle acque che circondano il confine sud-est dell’Europa (l’istituzione di una ZEE, zona economica esclusiva) sia di un’intesa per ampliare la cooperazione militare per la sicurezza tra le due parti.

Da questo punto di vista, il presidente Erdoğan ha ribadito al ministro dell’Interno libico Fathi Bashaga il sostegno del suo Paese al Governo di Accordo Nazionale di al-Sarraj contro le milizie (anti-islamiste) di Haftar. Bashaga, infatti, è ormai un punto di riferimento importante a Tripoli per la Fratellanza musulmana, e per questo molto vicino a Erdoğan. Per quanto riguarda il primo punto sulla gestione economica delle acque, non è chiaro quale sia l’area marittima interessata dalla nuova «delimitazione delle giurisdizioni marittime», né dove si incontrerebbero le acque turche e quelle libiche.