Addio Raffaella, l’Italia piange per la morte della Carrà

Oggi si è spenta nella sua casa all’Argentario la showgirl, attrice, conduttrice Raffaella Carrà, al secolo Raffaella Pelloni. A darne notizia, senza fornire altri particolari, è stato il suo inseparabile amico e coreografo Sergio Japino che ha commentato “E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

Per il Valore Italiano la coreografa e ballerina torinese Barbara Casto traccia un coinvolgente ed ammirato ricordo.

Già addolorata per la perdita della Regina mondiale della danza teatrale, la grande Carla Fracci, colei che ha dato un’identità, un orgoglio e uno stile “italiano” alla danza classica accademica, proprio nel periodo in cui tutte noi giovani allieve e ballerine italiane avevamo occhi solo per le russe e le francesi, ma che poi studiavamo a memoria la sua “Giselle” perchè unica ancora oggi nell’interpretazione, ora apprendo con grande amarezza che anche la Regina della televisione italiana, la grande show girl moderna, libera, genuina se ne è andata.

Carla Fracci con Raffaella Carrà in un raro incontro televisivo su Rai

Mi mancherà davvero la bellissima Maga Maghella che guardavo con desiderio quando ero piccola e che mi faceva dire che io volevo essere come Maga Maghella, perchè era bella, sensuale, moderna con gli stivali, gli shorts e il cappellino.

L’Italia ha perso un’altra vera grande artista, professionista a 360 gradi, cantante, ballerina e conduttrice, che ha fatto sognare generazioni di uomini e donne con i suoi originali look, tacchi con plateau supersexy, shorts e top mozzafiato evidenziati grazie al suo vitino scolpito da addominali armoniosi, gambe forti piene di energia che amavano soprattutto i ritmi sudamericani e quel caschetto biondo che le incorniciava un viso sempre sorridente.

Senza di lei, senza la sua danza modern-jazz, lo spettacolo televisivo e il varietà non avrebbero avuto quel grande successo che ha incollato milioni di italiani tutti i sabati sera alla tv e che ha esportato il made in Italy in tutti i paesi del mondo.

Una donna che non si è mai fatta condizionare dalle mode passeggere, ma che ha portato avanti grandi battaglie sociali per i diritti delle donne e degli omosessuali.

Grazie Raffaella perchè con te gli italiani possono dire “com’è bello far l’amore da Trieste in giù”.

Barbara Casto

coreografa e ballerina