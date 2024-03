9 marzo: S. Domenico Savio, il patrono dei chierichetti

Oggi, sabato 9 marzo, si festeggia San Domenico Savio, allievo di san Giovanni Bosco, morto a soli 14 anni. E’ patrono dei pueri cantores, nonché dei chierichetti, entrambe mansioni liturgiche che svolse attivamente.

Domenico nasce il 2 aprile 1842 a San Giovanni, frazione di Riva presso Chieri, agli estremi confini della provincia e della diocesi torinese. E’ il secondo di ben dieci fratelli, figli di Carlo, che svolge l’attività di fabbro, e di Brigida Gaiato, sarta. Il piccolo Domenico viene battezzato nella chiesa dell’Assunta in Riva il giorno stesso. Alla fine del 1843 la famiglia si trasferisce a Murialdo, frazione di Castelnuovo d’Asti. Qui nel 1848 Domenico inizia le scuole e nella chiesa parrocchiale del paese riceve la prima Comunione. Proprio in tale occasione, all’età di appena sette anni, traccia il suo progetto di vita che sintetizza in quattro propositi ben precisi: “Mi confesserò molto sovente e farò la Comunione tutte le volte che il confessore me ne darà il permesso. Voglio santificare i giorni festivi. I miei amici saranno Gesù e Maria. La morte ma non peccati”.

A 12 anni Domenico incontra Don Bosco che rimane sbalordito dal suo modo di fare e dalle parole che pronuncia: “Io sono la stoffa, lei ne sia il sarto: faccia un bell’abito per il Signore!”. Il giovane sceglie il futuro santo come confessore, imparando presto a dimenticare se stesso, i suoi capricci ed a diventare sempre più attento alle necessità del prossimo. Sempre mite, sereno e gioioso, mette grande impegno nei suoi doveri di studente e nel servire i compagni in vari modi: insegnando loro il catechismo, assistendo i malati, pacificando i litigi.

Nel 1856, durante i mesi estivi, scoppia il colera: le famiglie ancora sane si barricano in casa, rifiutando ogni minimo contatto con altre persone. I colpiti dal male muoiono abbandonati. Don Bosco pensa di radunare i suoi cinquecento ragazzi, invitando i più coraggiosi ad uscire con lui. Quarantaquattro, tra i ragazzi più grandi, si offrono subito volontari. Tra loro, in prima fila, c’è Domenico Savio. Ammalatosi anch’egli, deve fare ritorno in famiglia a Mondonio, dove il 9 marzo 1857 muore fra le braccia dei genitori. Alla madre sussurra: “Mamma non piangere, io vado in Paradiso”.

Papa Pio XI lo definirà “Piccolo, anzi grande gigante dello spirito”, mentre sarà Pio XII a beatificarlo nel 1933 e a canonizzarlo nel 1954, in seguito al riconoscimento di altri miracoli avvenuti per sua intercessione. I suoi resti mortali si possono venerare nella Basilica torinese di Maria Ausiliatrice.