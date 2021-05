AFI ringrazia il sindaco di Fossano: 2/3 maggio 1°fiera dopo 15 mesi

Emozione, gratitudine, gioia e tanta voglia di lavorare e tornare ad una pseudo normalità dopo 15 mesi, queste le sensazioni che traspaiono dalle parole di Serena Tagliaferri, Presidente di AFI, associazione fieristi italiana, che abbiamo avuto il piacere di sentire telefonicamente.

E’ in corso da ieri 2 maggio la prima fiera post pandemia, dopo 15 mesi i fieristi sono riusciti a tornare in piazza, grazie al coraggio di un sindaco, quello di Fossano, che ha permesso loro di montare i banchi, attraverso il ‘mercato straordinario’. E ci dice Serena questa apertura ha permesso non solo ai fieristi di tornare a sperare, dando manforte anche a qualche altro sindaco temerario come a Bologna, in cui si é tenuta un’altra fiera, ma abbiamo potuto lavorare senza nemmeno dover pagare i costi del plateatico fiera, dunque é stata una fiera gratuita.

Finalmente qualcosa si muove ci dice contenta la Presidente Tagliaferri che mercoledì avremo il piacere di intervistare ‘face to face’ presso la redazione, avendo così l’occasione di comprendere maggiormente i problemi vissuti in questi mesi e quali saranno le prossime strategie future dell’associazione. Nel mentre diamo spazio alla nota stampa che AFI ha preparato per i media e che la Presidente Tagliaferri ci ha gentilmente girato post confronto telefonico.

Fieristi riprendono a lavorare il 2/3 maggio: grazie al sindaco di Fossano

Qui la nota Stampa di AFI: “A poche ore dalla chiusura a Fossano è già successo. Mancano poche ore alla chiusura del mercato straordinario che per due giorni ha animato le vie di Fossano che già si può dichiarare massima soddisfazione per un risultato atteso da oltre un anno. Infatti è proprio il Comune guidato dal Sindaco Tallone che ha dato nuova vita e speranza alla categoria più colpita dalla pandemia , quella dei fieristi che proprio a Fossano hanno riavuto occasione di lavoro in queste 48 ore .

Banchi straboccanti di merci, operatori felici e​ un ordinato pubblico , hanno​ animato per due km le vie del centro nel pieno rispetto delle normative di prevenzione sanitaria grazie allo sguardo attento della Polizia locale e della Protezione civile. Un mercato straordinario voluto fortemente oltre che dal Sindaco Tallone e tutta la Giunta anche dalle Istituzioni locali che non hanno fatto mancare il loro sostegno ai provati fieristi che hanno potuto rilavorare dopo oltre 15 mesi di stop. Erano presenti infatti : Il deputato Flavio Gastaldi, il Senatore Giorgio Maria Borghesio, Paolo​ de Marchi e Matteo Gagliasso consiglieri regionali​ Piemonte .

Ha gli occhi lucidi Serena Tagliaferri che ha partecipato come operatrice alla fiera esponendo i suoi prodotti , ma che ha un ruolo importante rappresentando i fieristi italiani nel suo ruolo di Presidentessa nazionale AFI ( associazione fieristi italiana). Fossano ha rappresentato per noi in queste 48 ore il ritorno alla vita, la riacquisizione di una gioia indescrivibile come quella che il lavoro può dare a chi per 15 mesi non ha avuto occasione per poter mantenere la propria famiglia. Per questo non ci sono parole per ringraziare Fossano ma soprattutto il suo coraggioso Sindaco”.

Festeggiamenti inter e considerazioni personali su riaperture

Chiudo con una considerazione personale: Certo che é buffo, se non paradossale, sentire ancora parlare di tutti questi limiti e dei vari timori per far ripartire le fiere o i ristoranti al chiuso, se si considera che solo ieri in Duomo a Milano per i festeggiamenti dello scudetto dell’ inter si sono riversate in piazza oltre 30 mila persone, con rispetto delle norme anticovid, decisamente discutibili.

Considerando le immagini che sono state diffuse ovunque, poche mascherine, distanziamento inesistente, ed i primi moniti dei vari esperti che confidano tutto questo non ci porti a pagare un prezzo troppo caro con un possibile aumento dei contagi, mi viene da chiedere ma davvero non si potevano evitare tali assembramenti dei tifosi a Milano? Possibile che non si potesse gestire la gioia più che giustificabile dei tifosi facendo però prevalere in loro il senso di responsabilità?

Festa scudetto dei tifosi dell’Inter nei pressi del Duomo di Milano (Twitter @myrtamerlino)

Può una festa goliardica rischiare poi di far tornare la Regione o più Regioni in arancione se non rosso con conseguente nuova chiusura di tutti quei settori che da troppi mesi ormai pagano le conseguenze economiche della pandemia e chiedono, rispettando le norme, di poter solo tornare a lavorare?

Poi però non ci si lamenti, e qui chiudo, delle manifestazioni, a carattere più o meno pacifico, che potrebbero ripetersi sotto Montecitorio, dove ristoratori, gestori di palestre e piscine, nonché addetti al comparto fiere, potrebbero davvero ‘dare di matto ‘ qualora venissero loro richiesti ulteriori sacrifici.