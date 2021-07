Al via il 10 luglio la conferenza internazionale dell’Iran libero

Il Comitato Internazionale dei Parlamentari per un Iran democratico, in collaborazione con altri comitati parlamentari iraniani, ha indetto per sabato 10 luglio la conferenza internazionale dell’Iran libero. Il tema centrale della manifestazione è quella di esprimere la massima solidarietà al popolo iraniano che si batte per la libertà, la giustizia e la democrazia nel Paese.

È prevista la partecipazione di oltre 100.000 persone tra cittadini iraniani e sostenitori della Resistenza Iraniana che da tutto il mondo di collegheranno online all’evento. Centinaia i politici e le personalità di spicco internazionali, compresi alcuni primi ministri, che interverranno anche in qualità di oratori. Presente anche una delegazione di senatori, parlamentari e sindaci provenienti dall’Italia.

Nel corso della conferenza si parlerà e analizzerà la terribile situazione dei diritti umani nel Paese, della crisi della società, delle attività illecite del regime iraniano nei paesi della Regione e del suo sostegno alla diffusione del terrorismo in Europa e in altre parti del mondo. Senza dimenticare i progetti missilistici e i programmi di armamento nucleari.

Nel contempo di discuterà dell’altra faccia dell’Iran: della crescente diffusione di scioperi e manifestazioni contro il collasso economico, della una profonda crisi socio-politica e delle istanze popolari per la creazione di una Repubblica basata sullo stato di diritto della democrazia, del desiderio di un Iran senza pena capitale, dell’eliminazione di ogni tipo di discriminazione tra donne e uomini e sull’appartenenza etnica o religiosa.

Yossef Lesani