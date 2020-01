Albanese investito e ucciso da una Volkswagen che si è data alla fuga

TORINO. Un uomo di 35 anni è morto la notte scorsa nel Torinese dopo essere stato travolto da un pirata della strada. La vittima è di nazionalità albanese. Il conducente della vettura non si è fermato. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che hanno approntato una serie di posti di blocco nella zona. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale che collega Stupinigi a Orbassano. Secondo una prima ricostruzione, il 35enne stava camminando a bordo strada in un tratto privo di illuminazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del servizio 118.

Era alla guida di una Volkswagen il pirata della strada che la notte scorsa, nel Torinese, ha investito e ucciso Franko Gjinaj, 35enne originario dell’Albania e residente in provincia di Cuneo. È quanto emerge dagli accertamenti dei carabinieri, che nel corso di un sopralluogo sul punto in cui si è verificato l’incidente, lungo la strada provinciale tra Stupinigi e Orbassano, hanno ritrovato alcuni frammenti dell’auto. I militari hanno allestito numerosi posti di blocco. La vittima è stata travolta mentre stava attraversando la strada, in piena notte, in un tratto senza lampioni né passaggio pedonale. La zona è nota per essere frequentata da scambisti, prostitute e gigolò. Nessuna traccia, intanto, del conducente dell’auto pirata responsabile della tragedia. I carabinieri, che gli stanno dando la caccia, hanno approntato una serie di posti di blocco nella zona e sperano di raccogliere elementi utili dalle telecamere ma sono poche e soprattutto la nebbia rende difficile mettere a fuoco le immagini. Al momento, non si esclude che il conducente dell’auto abbia travolto il pedone senza neppure accorgersene complice la fitta nebbia che c’era in zona. Il tragico incidente è avvenuto nella stessa zona in cui solo poche settimane fa era avvenuto un altro investimento mortale: a differenza di questa notte, però, in quel caso il conducente dell’auto si era fermato ma solo il giorno dopo si riuscì a trovare il corpo della vittima finito in un fossato.