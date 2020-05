Aldo, Giovanni e Giacomo protagonisti della parodia di “Fast and Furious 9”

Che cosa accadrebbe se “Fast & Furious 9” fosse interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo? Sicuramente sarebbe l’apoteosi del cinema italiano. Certo partecipare ad un film ‘evento’ di questa portata farebbe moltiplicare in maniera esponenziale gli incassi al botteghino, grazie alla distribuzione su scala globale, e sopratutto renderebbe celebre il trio in tutto il mondo. Celebrità e immenso apprezzamento di cui godono già da tempo immemore tra il pubblico italiano, e dei quali continueranno a beneficiare ancora per molto tempo.

Siamo partiti da una domanda ben definita e abbiamo finito per fare un panegirico apparentemente senza senso. A dire la verità la domanda è stata posta da Stefano Baglio, che non è né il figlio e nemmeno un parente alla lontana di Aldo Baglio, bensì un talentuoso YouTuber che da si diletta da circa sei anni a realizzare candid camera e parodie che sul web hanno riscosso un grande successo.

Il suo canale YouTube vanta oltre 136mila iscritti, mentre la sua pagina Instagram oltre 5mila. Nell’ultimo periodo la sua popolarità è schizzata alle stelle grazie ad alcuni divertenti parodie di famosi trailer che vedono come protagonisti del calibro di Paolo Bonolis oppure Aldo, Giovanni e Giacomo. Questi filmati sono stati realizzati con una qualità talmente alta, sia da un punto di vista grafico che nella cura del montaggio audio/video, da avere ricevuto grandi attestati di stima da parte del trio comico.

Senza dimenticare il favoloso mash up realizzato mettendo insieme la sigla della famosa sit-com “Willy il principe di Bel Air” con alcuni estratti di una delle serie cult dell’ultimo periodo come “Stranger Things“, lavoro intitolato “The Stranger Prince“. Oppure il trailer della serie Disney “The Mandalorian” a cui sono stati aggiunti spezzoni della voce di Adriano Celentano.

Ritornando al lavoro pubblicato ieri e ispirato al trailer di “Fast & Furious 9“, in uscita dal 2 aprile 2021 (debutto posticipato di un anno a causa dell’emergenza Coronavirus), questa volta Stefano Baglio ha immaginato che il protagonista del prossimo capitolo della saga fosse Aldo, rubando il posto a Vin Diesel. Il titolo dell’opera si è trasformato in “Fast and Subaru 9“, col sottotitolo “The Baracca Saga“.

Sarebbe stato fantastico se il trailer fosse cominciato con la frase “Vivo la mia vita un quarto di peperonata alla volta” al posto di viverla “un quarto di miglio alla volta” come affermato nel film, ma il mitico Aldo una frase del genere nei suoi film non l’ha mai pronunciata per cui inserirla sarebbe stato impossibile, a meno che l’attore siciliano non avrebbe realizzato questa apposita battuta per l’occasione.

Il risultato della parodia è eccellente: la realizzazione ha dei tempi comici talmente azzeccati quasi da sembrare che sia stata realizzata da un professionista del settore. Stefano Baglio è riuscito per l’ennesima volta superarsi e a stupirci. A questo punto non resta altro da fare che godersi la visione di questa clip e domandarsi: “Riuscirà ancora il nostro eroe a sorprenderci ancora?” Lo scopriremo nel prossimo video.

Carlo Saccomando