Rapina armata a portavalori in Sardegna: ferite due guardie giurate

Questa mattina un furgone portavalori della Mondialpol è stato assaltato e rapinato sulla strada statale 131 Carlo Felice, al km 182, nel tratto tra il bivio per Thiesi e quello per Giave, in provincia di Sassari.

Secondo le prime informazioni la banda di malviventi avrebbe bloccato la carreggiata con un’auto in fiamme, dopodiché avrebbe estratto le armi e cominciato a sparare contro il mezzo. Nel conflitto a fuoco sarebbero rimaste ferite due guardie giurate. I filmati dell’auto in fiamme sono stati postati sui social da alcuni automobilisti provenienti dall’altra parte della carreggiata.

In tarda mattinata le forze dell’ordine hanno ritrovato l’auto usata dai banditi per la fuga in provincia di Nuoro. Stando a una prima stima il bottino della rapina sarebbe esiguo.