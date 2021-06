Alessandra Mocali riconfermata presidente di Airalzh per il biennio 2021-23

La professoressa, ricercatrice in Patologia generale dell’Università degli Studi di Firenze, è membro fondatore all’Associazione dal 2014. Due i nuovi ingressi in vicepresidenza: nominati Benedetta Nacmias e Alessandro Morandotti.

L’assemblea dei soci di Airalzh, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer, conferma alla presidenza Alessandra Mocali, ricercatrice in Patologia generale, sezione patologia e oncologia sperimentali, dell’Università degli Studi di Firenze. La professoressa è membro fondatore all’Associazione dal 2014.

Mentre per quanto riguarda la vicepresidenza ci sono stati due avvicendamenti: sono stati nominati Benedetta Nacmias, professoressa di Neurologia presso l’Università degli Studi di Firenze e Responsabile del Laboratorio di Neurogenetica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, e Alessandro Morandotti, dottore in Economia e Commercio ad indirizzo bancario-finanziario che vanta esperienze professionali in diverse realtà del settore e che ricopre anche un ruolo di collaborazione presso la divisione Impact di Intesa San Paolo. Entrambi sono membri uscenti del consiglio direttivo e soci fondatori di Airalzh.

Il consiglio direttivo: due nuovi ingressi e tre conferme di spessore

Nel consiglio direttivo hanno fatto il loro ingresso due nuovi membri: si tratta di Paolo Caffarra, docente a contratto presso l’Università di Parma e Componente esperto del tavolo nazionale permanente ministeriale sulle demenze, nonché ex responsabile di U.O. Gestione Demenze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma; e Carlo Lupi, dal 1980 sino al 2017 nel settore del credito, con cariche di reggenza di unità operative. Esperto del Terzo Settore, co-fondatore di una Onlus.

Si riconfermano all’interno del consiglio direttivo di Airalzh Alessandro Padovani, Professore Ordinario di Neurologia, Direttore della Scuola di Specialità in Neurologia; Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia; Direttore della Clinica di Neurologia, ASST Ospedali Civili, Brescia; Sandro Sorbi, già presidente di Airalzh dal 2014 al 2019, Professore Ordinario di Neurologia dell’Università degli Studi di Firenze; Direttore Neurologia I dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze, e Arturo Varicelli, Senior Executive per il Gruppo Ferrero presso l’headquarter di Lussemburgo; Docente esperto di Amministrazione, Finanza e Controllo presso numerose Corporate Academy aziendali in Italia e all’estero.

Qual è la missione di Airalzh?

Airalzh, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus, promuove su scala nazionale la ricerca medico-scientifica sull’Alzheimer, distinguendosi da altre organizzazioni che si occupano di assistenza ai malati e alle loro famiglie. È stata costituita nel 2014 da clinici e ricercatori universitari impegnati da anni nello studio e nella cura della malattia e da manager aziendali.

L’obiettivo principale è quello di migliorare la qualità della vita dei pazienti, innalzare i livelli di cura disponibili e contribuire alla scoperta di nuove terapie. L’attività di ricerca viene sviluppata principalmente attraverso borse di studio destinate a giovani ricercatori, come l’ultimo bando “AGYR 2021”, che finanzierà i progetti volti alla ricerca e prevenzione della malattia di Alzheimer per un totale di 300mila euro. Va sottolineato che i progetti di ricerca sono selezionati da un Comitato Tecnico Scientifico di alto profilo composto da scienziati italiani di fama internazionale.