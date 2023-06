Antibiotico che non fa effetto: come comportarsi?

Quello dell’antibiotico resistenza è un fenomeno in cui i batteri sviluppano la capacità di sopravvivere e proliferare nonostante l’esposizione agli antibiotici, col risultato che questi, una volta efficaci nel trattare le infezioni batteriche possono diventare meno o addirittura completamente inefficaci. Quindi cosa fare se l’antibiotico non fa effetto?

In questo articolo andiamo a fare chiarezza su questo problema purtroppo diffuso e in crescita, le sue cause, i principali ceppi batterici, la loro pericolosità e resistenza agli antibiotici, i rimedi e le misure preventive.

I pericoli della resistenza agli antibiotici

L’antibiotico resistenza è diventata una preoccupazione significativa in campo medico, poiché riduce l’efficacia dei trattamenti antibiotici e rende più difficile combattere le infezioni batteriche. Ciò può portare a un aumento della morbilità e della mortalità associate alle infezioni, nonché a un aumento dei costi sanitari.

Si tratta di una seria minaccia per la salute di tutti: in alcuni casi le infezioni possono essere più difficili da trattare e richiedere l’uso di antibiotici più potenti o combinazioni di farmaci, mentre in altre situazioni più gravi può non esserci alcun antibiotico efficace per trattare un’infezione resistente, rendendo le condizioni potenzialmente mortali.

È comunque importante sottolineare che la pericolosità dei ceppi batterici può variare a seconda delle circostanze e dell’individuo coinvolto. Alcune persone possono essere più suscettibili alle infezioni batteriche a causa di condizioni di salute preesistenti, un sistema immunitario compromesso o altri fattori di rischio.

La resistenza agli antibiotici può svilupparsi sia in ambiente ospedaliero che nella comunità. Negli ospedali, dove sono presenti numerosi pazienti immunocompromessi e viene utilizzato un ampio spettro di antibiotici, i batteri hanno maggiori opportunità di sviluppare resistenza.

Tuttavia, i batteri antibiotico-resistenti possono anche diffondersi nella comunità attraverso il contatto diretto tra persone, l’uso indiscriminato di antibiotici e l’ambiente in generale.

Cause della antibiotico resistenza

L’antibiotico resistenza può essere il risultato di diversi fattori. Uno dei principali è l’abuso o l’uso improprio degli antibiotici. Ad esempio, l’assunzione di antibiotici senza prescrizione medica o la mancata osservanza delle dosi prescritte può contribuire allo sviluppo di resistenza.

Anche l’uso eccessivo o inappropriato di antibiotici nell’agricoltura e nell’allevamento di bestiame può contribuire alla diffusione della resistenza antibiotica.

I batteri possono sviluppare resistenza agli antibiotici attraverso diversi meccanismi. Uno di questi è la mutazione genetica casuale, che può conferire ai batteri la capacità di sopravvivere all’azione degli antibiotici.

I batteri possono anche scambiare geni di resistenza attraverso un processo chiamato trasferimento genico orizzontale, che consente loro di acquisire rapidamente nuovi meccanismi di resistenza.

Principali ceppi batterici pericolosi per l’uomo

La pericolosità dei ceppi batterici dipende da diversi fattori, tra cui la loro capacità di causare malattie, la diffusione e la trasmissibilità, nonché la presenza di resistenza agli antibiotici. Alcuni ceppi batterici sono noti per essere più pericolosi di altri a causa delle caratteristiche specifiche che possiedono.

Tra i ceppi batterici contro cui c’è una necessità fondamentale di nuovi antibiotici troviamo il gruppo dell’Acinetobacter baumannii, lo Pseudomonas aeruginosa, e la famiglia delle Enterobacteriaceae. Elevata la necessità di nuovi antibiotici anche per contrastare l’Enterococcus faecium, lo Staphylococcus aureus, l’Helicobacter pylori, il Campylobacter.

Alcuni ceppi di batteri patogeni come Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA), Escherichia coli enterohemorragica (EHEC) e Mycobacterium tuberculosis, sono associati a infezioni umane gravi e possono causare una vasta gamma di malattie, comprese polmonite, infezioni del tratto urinario, sepsi e tubercolosi.

Inoltre, alcuni batteri possono produrre tossine potenti che aumentano la loro pericolosità. Ad esempio, il batterio Clostridium botulinum produce la tossina botulinica, una delle sostanze più tossiche conosciute per l’uomo, che può causare botulismo, una malattia paralizzante grave.

Rimedi, prevenzione e comportamenti corretti

Per affrontare il problema dell’antibiotico resistenza, è importante adottare misure preventive. Queste includono un uso responsabile degli antibiotici, seguendo sempre scrupolosamente le indicazioni del medico, completando il ciclo di trattamento prescritto e non condividendo gli antibiotici con altre persone.

Non richiedere in nessun caso antibiotici salvo che questi siano prescritti dal medico.

È altrettanto importante ridurre l’uso di antibiotici nell’agricoltura e nell’allevamento di bestiame, nonché promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici e alternative alla terapia antibiotica, come la terapia con fagi, che utilizza una forma di virus in grado di infettare i batteri, impedendo la loro moltiplicazione.

Sono quindi necessarie strategie a livello globale. Oltre alla promozione di un uso responsabile degli antibiotici sia nei settori sanitari che in quello veterinario, è altrettanto cruciale il miglioramento delle pratiche di controllo delle infezioni negli ospedali.

Inoltre, è importante educare il pubblico sull’uso appropriato degli antibiotici e sulla prevenzione delle infezioni, ad esempio attraverso la corretta igiene delle mani e la vaccinazione.

In conclusione, l’antibiotico resistenza è un problema crescente che richiede l’impegno di governi, professionisti sanitari e individui per affrontarlo in modo efficace. La salvaguardia dell’efficacia degli antibiotici è fondamentale per garantire che si possa continuare anche in futuro a trattare le infezioni batteriche e proteggere la salute di tutti.