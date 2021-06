In un post sui social la presentatrice scrive: "È una scelta molto dolorosa, ma voglio capire davvero chi sono. Non riesco ad immaginarmi più nei programmi che mi venivano proposti".

Alessia Marcuzzi ha annunciato l’addio a Mediaset dopo 25 anni di carriera. Quella che fino a qualche ora fa era una tra le presentatrici di punta del gruppo di Cologno Monzese ha comunicato la sofferta decisione con un post su Instagram: “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“, ha dichiarato la conduttrice romana.

“È per questo motivo non vi nascondo con grandissima sofferenza che ho deciso di comunicare all’Editore all’Azienda di voler andar via, – prosegue nel post- salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni”.

Alessia Marcuzzi, una vita a Mediaset: da Colpo di fulmine alle Iene, passando per programmi cult come Mai dire gol, Grande Fratello e l’Isola dei Famosi

L’ex modella che aveva cominciato la carriera in tv alla tenera età di 19 anni su Telemontecarlo, dal ’91 al ’93, l’anno successivo il passaggio in Rai nel programma televisivo Il grande gioco dell’oca, accanto al compianto Gigi Sabani, prima del definitivo approdo a Mediaset nel 1995 con la conduzione di Colpo di fulmine. La stessa conduttrice ha voluto ricordare alcuni dei programmi che le sono rimasti maggiormente nel cuore come Fuego, Festivalbar, Mai dire gol, Le Iene, Grande Fratello, Isola dei Famosi e Temptation Island, e ha ammesso che ringrazierà sempre tutti coloro i quali hanno lavorato al suo fianco “per la crescita professionale” che le hanno permesso di fare.

Infine ha concluso con una considerazione di carattere personale che spiega il motivo di questa scelta: “Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono”.

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino conduttori del programma Le Iene (Facebook)

Alcuni dei commenti più significativi su Instagram

Tantissime le manifestazioni di vicinanza ad Alessia Marcuzzi, in particolar modo da parte di amici e colleghi, oltre che dalla numerosa schiera di fan. Tra i commenti più significativi c’è quello di Rita Dalla Chiesa che su Instagram scrive: “Qualunque cosa tu decida sarà crescita personale o professionale per te. Ci hai dato tanto, in questi anni. Impossibile non continuare a volerti sempre un gran bene“.

Anche Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, ha ringraziato Alessia per il contributo che ha avuto nella sua carriera: “Sei una persona meravigliosa, sei stata la prima a pronunciare il mio nome in Tv (Al Grande Fratello del 2006). Auguri per tutto, meriti tutto ciò che pensi possa renderti felice“.

Samantha Degrenet invece fa un augurio a quella che considera da sempre una donna intelligente e con talento: “La tua decisione dispiacerà a molti di noi che ti hanno seguito per anni e con grande affetto, ma sono sicura che il futuro ti regalerà nuove magiche avventure. Daje tutta Ale!”