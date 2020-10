Alla Camera salute e misure anti Covid oggi ai raggi X

In Aula il voto sulle risoluzioni presentate alle comunicazioni del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020.

A seguire la discussione della Relazione della XIV Commissione Politiche Ue sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020, sul Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un’Unione più ambiziosa e sul Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.

Il ministro della Salute Roberto Speranza

Nel pomeriggio, dopo le interrogazioni a risposta immediata (question time), informativa urgente del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, Governo sulle iniziative che si intendono mettere in atto per contrastare il dissesto idrogeologico.