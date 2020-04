‘Amici Speciali’, la De Filippi torna in tv all’insegna della speranza e della solidarietà

Nonostante la maggior parte delle produzioni televisive sia bloccata a causa dell’emergenza Coronavirus “la regina della tv“, sua maestà Maria De Filippi, ha deciso di annunciare il ritorno di ‘Amici‘, questa volta in una versione’ speciale’. Il ritorno di uno dei programmi di punta di Canale 5 è stato ripensato n chiave solidale.

‘Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia‘ sarà una maratona di quattro puntate, in onda in diretta da maggio, con collocazione sul palinsesto ancora in via di definizione, che metterà in palio premi anti-Covid. Il promo, diffuso sui canali social di Witty Tv, afferma: “Continuiamo a credere che il domani sia migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto“.

Nello spot inoltre è stato ufficializzato il cast, composto da dodici professionisti di ballo e di canto quasi tutti ex allievi della scuola: Alberto Urso (vincitore di Amici 18), Javier Rojas (vincitore del circuito danza di Amici 19), Umberto Gaudino (concorrente di Amici 18), Andreas Muller (ballerino e vincitore di Amici 16), The Kolors (band vincitrice di Amici 15), Gabriele Esposito (vincitore del circuito danza di Amici 15), Alessio La Padula (concorrente di Amici 15), Irama (vincitore di Amici 17), Giordana Angi (concorrente di Amici 18), Gaia Gozzi (vincitrice di Amici 19), Alessio Gaudino (concorrente di Amici 15).

Le uniche due eccezioni sono rappresentate dal cantante Michele Bravi, vincitore di X Factor 7 e preparatore vocale di Amici 17, oltre che ospite in trasmissione in numerose occasioni, e il rapper Random, alla prima esperienza in un talent show e diventato famoso grazie alle gare di freestyle, alla presenza su Tik Tok, e grazie al singolo “Chiasso” che ha registrato oltre 20 milioni di visualizzazioni su YouTube

La cantante Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19 (Twitter)

Lo svolgimento dello show avverrà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza: i concorrenti scenderanno in campo nello studio di Amici, senza pubblico, e si sfideranno in una serie di prove di ballo e canto. In ogni puntata verrà sancito un vincitore, ma nessuno sarà eliminato. I verdetti saranno affidati a una super giuria, ancora top secret. A quanto pare l’unico giudice di cui si conosce già il nome è Vanessa Incontrada, per ammissione della stessa che si è fatta scappare l’indiscrezione in una diretta Instagram con il cantante Nek.

Obiettivo della Maria più famosa della televisione e della sua squadra è quello di arricchire l’offerta di intrattenimento per il pubblico, costretto ancora a casa nonostante il parziale allentamento del lockdown, e insieme dare un contributo per combattere l’emergenza.

Norbert Ciuccariello