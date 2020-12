Ammortizzatore sociale per gli autonomi della gestione separata Inps

ROMA. “Siamo orientati favorevolmente all’introduzione di un ammortizzatore sociale per gli autonomi della gestione separata Inps”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, parlando della manovra.

“Ci sono proposte da parte di maggioranza e opposizione, ci stiamo lavorando per rendere possibile l’approvazione”, ha affermato, sottolineando “la piena disponibilità del governo a sedersi intorno a un tavolo, a raccogliere le buone proposte che vengono avanzate dal mondo autonomo e professionale per un sistema fiscale più equo e di meccanismi di ammortizzazione sociale che non c’erano e che vogliamo introdurre”.